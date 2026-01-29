Понад 8 мільйонів доларів на шиї: Марго Роббі засяяла на червоній доріжці в розкішному кольє
- Марго Роббі з'явилася на прем'єрі фільму "Буремний перевал" у Лос-Анджелесі, одягнена в намисто Taj Mahal, яке раніше належало Елізабет Тейлор і коштує понад 8 мільйонів доларів.
- Фільм "Буремний перевал" вийде в український прокат 12 лютого, режисером виступила Еміральд Феннелл, а в головних ролях знялися Марґо Роббі і Джейкоб Елорді.
Ввечері 28 січня у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Буремний перевал", де Марго Роббі зіграла головну роль. На світському заході акторка з'явилася в елегантній сукні.
Водночас найбільше увагу публіки провернуло кольє Марґо Роббі. Про це написало видання The Daily Mail.
Австралійська акторка одягнула серцеподібний кольє Taj Mahal, що раніше належав голлівудській зірці Елізабет Тейлор. Прикрасу Тейлор подарував її чоловік Річард Бертон у 1972 році, коли акторці виповнилося 40 років. Водночас намисто має багату історію: його перша власниця – Нур-Джахан, дружина Джаханґірі, 4-го імператора Держави Великих Моголів. Згодом кольє перейшло до їхнього сина Шаха Джахана, який подарував його власній дружині Мумтаз Махал. Коли вона померла через чотири роки, імператор наказав збудувати мавзолей Тадж-Махал на її честь. Кольє пізніше придбав французький ювелірний дім Cartier, вдосконалило ланцюжок і продало його Річарду Бертону. У 2011 році прикрасу продали за 8,8 мільйона доларів у межах масштабного продажу майна Тейлор, як зазначило видання Vogue.
Вінтажне кольє ідеально поєднувалося з сукнею Марго Роббі від французького дому моди класу люкс Schiaparelli.
Що відомо про фільм "Буремний перевал"?
- Стрічка в український прокат вийде напередодні Дня святого Валентина – 12 лютого.
- Екранізацію культового роману Емілі Бронте зняла режисерка Еміральд Феннелл, яка перед цим працювала над фільмом "Солтберн".
- До Марґо Роббі у головних ролях приєднався Джейкоб Елорді. Він в "Буремному перевалі" з'явиться в образі Гіткліфа.