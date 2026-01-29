Водночас найбільше увагу публіки провернуло кольє Марґо Роббі. Про це написало видання The Daily Mail.

Цікаво Квартира в елітному ЖК у Києві: як живе співачка Валерія Симулик, яка повернулась з США

Австралійська акторка одягнула серцеподібний кольє Taj Mahal, що раніше належав голлівудській зірці Елізабет Тейлор. Прикрасу Тейлор подарував її чоловік Річард Бертон у 1972 році, коли акторці виповнилося 40 років. Водночас намисто має багату історію: його перша власниця – Нур-Джахан, дружина Джаханґірі, 4-го імператора Держави Великих Моголів. Згодом кольє перейшло до їхнього сина Шаха Джахана, який подарував його власній дружині Мумтаз Махал. Коли вона померла через чотири роки, імператор наказав збудувати мавзолей Тадж-Махал на її честь. Кольє пізніше придбав французький ювелірний дім Cartier, вдосконалило ланцюжок і продало його Річарду Бертону. У 2011 році прикрасу продали за 8,8 мільйона доларів у межах масштабного продажу майна Тейлор, як зазначило видання Vogue.

Вінтажне кольє ідеально поєднувалося з сукнею Марго Роббі від французького дому моди класу люкс Schiaparelli.

Що відомо про фільм "Буремний перевал"?