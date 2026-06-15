Не верю, что живая, – известная блогерша сообщила о "прилете" в её дом

В результате массированного обстрела Киева пострадал дом интервьюерши и блогерши Марички Довбенко. К счастью, она осталась невредимой и уже вышла на связь со своими подписчиками.

Журналистка опубликовала видео в Instagram, в котором поделилась подробностями "прилета".

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Маричка Довбенко рассказала, что во время обстрела была дома и спала. Услышала какой-то звук, схватила собаку и побежала в ванную. Затем – очень громкий взрыв, в квартире появился дым и сработала пожарная сигнализация.

Она выбежала из квартиры с собакой на руках. Лифт не работал. На лестнице увидела выбитые двери и стекло повсюду. Не знала, в какой этаж попало, и сможет ли вообще сама выбраться вниз. Просто бежала вниз этаж за этажом и надеялась добраться.

Я не верю, что я жива. Взрыв произошел на несколько этажей выше моей квартиры. Лифты из-за этого не работали. Но слава Богу, на моем этаже был доступ к лестничной клетке,

– написала Маричка Довбенко.

Чье еще жилье пострадало в результате ракетного обстрела Киева?

Судя по публикациям в соцсетях, вероятно, что в том же доме, где живет Маричка Довбенко, проживает и художница Соня Морозюк. Она также сообщила о "прилете" в здание, отметив, что не пострадала.

Блогер и бывший участник шоу "МастерШеф" Владислав Мицкевич сообщил, что в его дом попал "Шахед". К счастью, мужчина в порядке.