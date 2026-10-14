"Средневековые предрассудки": Падалко резко отреагировала на осуждение Федишин после потери дочери
Маричка Падалко публично поддержала Ирину Федишин после того, как певица потеряла неродженную дочь. Телеведущая обратила внимание на жестокие комментарии, которые начали появляться в соцсетях после трагической новости.
Некоторые пользователи обвиняли артистку в том, что она не скрывала беременность от общественности. Падалко раскритиковала такие упреки и поделилась собственным опытом беременности. Об этом она опубликовала отдельный пост на своей странице в инстаграме.
Маричка Падалко призналась, что ее шокировала реакция общества на трагедию в семье артистки, и осудила предрассудки о том, что счастье якобы нужно скрывать от посторонних глаз.
Когда вы пишете такие комментарии женщине, которая потеряла ребенка, вы фактически обвиняете ее, мол, "ты сама виновата". Это какой-то средневековый предрассудок со ссылкой на "наших бабушек" и "наших мам", который превращает горе в наказание за радость,
– заявила Падалко.
Ведущая подчеркнула, что каждая женщина имеет полное право радоваться своей беременности и делиться этим светлым периодом. Она вспомнила, как сама рожала еще до эпохи соцсетей, но даже тогда сталкивалась с осуждением из-за того, что покупала детские вещи заранее.
Нам хочется верить, что если вести себя "правильно", ничего страшного не случится. Но это не так. Трагедии происходят не из-за фотографий в соцсетях. Они происходят и без них,
– подчеркнула телезвезда.
В заключение Маричка выразила самые искренние соболезнования Ирине и ее семье, пожелав им сил перенести это страшное испытание.
Напомним, трагическую новость 13 октября сообщил супруг певицы Виталий Човник. Он рассказал, что Ирина Федишин потеряла дочь, и поделился подробностями о состоянии жены.