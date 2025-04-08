Была на "Фабрике звезд" и Нацотборе: где сейчас и чем занимается певица Мария Собко

Мария Собко – украинская певица, которая когда-то покорила публику своим голосом. Несмотря на то, что она сейчас не слишком активна в медийной среде, все же стоит узнать как сложилась жизнь певицы после участия в ряде телевизионных проектов.

Хотя сегодня пение для Марии является ключевым делом, образование она получала в совсем другом направлении. Сначала Собко училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков, а после окончания школы поступила на факультет Международной информации и права в Институт международных отношений НАУ. И все же любовь к творчеству взяла свое и исполнительница начала активно работать в этом направлении. Как складывалась карьера артистки, что известно о личной жизни и где она сейчас, узнавайте на Show24.

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Карьера Марии Собко

В 2007 году певица пришла на проект "Караоке на Майдане" и победила. Впоследствии попала в "Шанс", где стала бронзовым призером.

Мария Собко в программе "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн

В 2010 году стала финалисткой Нацотбора на Евровидение. Тогда она вместе с исполнительницей Alyosha заняли 1 место с одинаковым количеством баллов, однако судьи отдали предпочтение не Марии.

Кроме того, Собко еще и была участницей "Фабрики звезд" и участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где снова стала бронзовым призером. В основном Мария выпускала песни на русском языке.

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Личная жизнь

Со временем певица сделала выбор в пользу личной жизни. В 2013 году она вышла замуж за оператора Артема Онещака. Через два года у супругов родилась дочь Малена, которая сегодня занимается танцами. А вот второй ребенок появился на свет во время полномасштабного вторжения. Пара привела на свет мальчика Матвея.

Мария Собко с семьей / Фото из инстаграма исполнительницы

Где сейчас Мария Собко

Как известно, когда Россия начала полномасштабную войну, то исполнительница резко осудила такие действия и выразила проукраинскую позицию. С семьей она проживает в Украине. За время большой войны выпустила несколько треков на украинском языке.

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Также она является солисткой кавер-группы "Влюбленные". Коллектив выступает на различных мероприятиях, а из фотографий можно сделать вывод, что Мария занимается именно тем, что ей нравится и что дает ей силы.

Мария Собко является участницей кавер-группы "Закохані" / Фото из инстаграма певицы