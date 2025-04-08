Была на "Фабрике звезд" и Нацотборе: где сейчас и чем занимается певица Мария Собко
- Мария Собко – украинская певица, известна участием в "Фабрике звезд", Нацотборе на Евровидение и других шоу, сейчас проживает в Украине и занимается музыкальной карьерой.
- В 2013 году вышла замуж за оператора Артема Онещака, имеет двоих детей и выступает как солистка кавер-группы "Влюбленные".
Мария Собко – украинская певица, которая когда-то покорила публику своим голосом. Несмотря на то, что она сейчас не слишком активна в медийной среде, все же стоит узнать как сложилась жизнь певицы после участия в ряде телевизионных проектов.
Хотя сегодня пение для Марии является ключевым делом, образование она получала в совсем другом направлении. Сначала Собко училась в гимназии с углубленным изучением иностранных языков, а после окончания школы поступила на факультет Международной информации и права в Институт международных отношений НАУ. И все же любовь к творчеству взяла свое и исполнительница начала активно работать в этом направлении. Как складывалась карьера артистки, что известно о личной жизни и где она сейчас, узнавайте на Show24.
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Карьера Марии Собко
В 2007 году певица пришла на проект "Караоке на Майдане" и победила. Впоследствии попала в "Шанс", где стала бронзовым призером.
Мария Собко в программе "Караоке на Майдане": смотрите видео онлайн
В 2010 году стала финалисткой Нацотбора на Евровидение. Тогда она вместе с исполнительницей Alyosha заняли 1 место с одинаковым количеством баллов, однако судьи отдали предпочтение не Марии.
Кроме того, Собко еще и была участницей "Фабрики звезд" и участвовала в шоу "Украина слезам не верит", где снова стала бронзовым призером. В основном Мария выпускала песни на русском языке.
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Личная жизнь
Со временем певица сделала выбор в пользу личной жизни. В 2013 году она вышла замуж за оператора Артема Онещака. Через два года у супругов родилась дочь Малена, которая сегодня занимается танцами. А вот второй ребенок появился на свет во время полномасштабного вторжения. Пара привела на свет мальчика Матвея.
Где сейчас Мария Собко
Как известно, когда Россия начала полномасштабную войну, то исполнительница резко осудила такие действия и выразила проукраинскую позицию. С семьей она проживает в Украине. За время большой войны выпустила несколько треков на украинском языке.
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Также она является солисткой кавер-группы "Влюбленные". Коллектив выступает на различных мероприятиях, а из фотографий можно сделать вывод, что Мария занимается именно тем, что ей нравится и что дает ей силы.