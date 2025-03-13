"Наша гордость": бандуристка Марина Круть выступила в студии американской радиостанции
- Певица Марина Круть выступила на радиостанции KEXP в Сиэтле, исполнив четыре песни.
Певица и бандуристка Марина Круть, более известная как Krutь, выступила в студии американской радиостанции KEXP, что в городе Сиэтл в штате Вашингтон. Девушка вживую исполнила четыре свои песни.
Выступление Круть, которое было записано в январе этого года, появилось на ютуб-канале KEXP во вторник, 11 марта, информирует Show 24. В комментариях украинцы и иностранцы оставляют много положительных отзывов.
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В студии радиостанции KEXP Марина Круть спела такие песни:"А гори", "Пісне моя", "Ок" та "Легкозаймисті". Кроме того, певица объяснила ведущему Дареку Маццоне, какие смыслы вложила в композиции.
Я была на фронте два года назад. И я встретила военного, он был из Карпат. Я спросила у него, скучает ли он по чему-то. Он сказал: "Да, я скучаю по своим горам". Это вдохновило меня написать песню о военном и его любви к горам,
– рассказала Круть о песне "А гори".
Композицию "Пісне моя" певица написала недавно, когда была в Карпатах. Она о том, как музыканты служат музыке, иногда не имея времени на личную жизнь.
В разговоре с Дареком Маццоне Марина также подчеркнула, что благодаря музыке украинцы показывают миру свою уникальность, свою богатую культуру и то, что украинская история отличается от российской.
В конце разговора ведущий сказал: "Слава Украине!"
Выступление Марины Круть в студии KEXP: смотрите видео онлайн
Реакция сети на выступление Марины Круть:
- "Спасибо KEXP за поддержку Украины. И за возможность услышать музыкантов из разных стран мира".
- "Очень искреннее исполнение, поблагодарил!"
- "Наша гордость".
- "Невероятно! Очень рада видеть тебя на KEXP. Только лучшие".
- "Вот это меня промурашило! Вау!"
Коротко о KEXP
- KEXP – это некоммерческая американская радиостанция, которая специализируется на инди-музыке. Ее основали в 1972 году на базе Университета штата Вашингтон.
- Марина Круть – не единственная украинская артистка, которая выступила в студии радиостанции KEXP. Ранее там выступали группы DakhaBrakha и Dakh Daughters.