Известная блогерша Марьяна Гутак впервые стала мамой и показала новорожденного сына

Известная украинская блогерша Марьяна Гутак сообщила о пополнении в семье. Она и ее муж Иван впервые стали родителями.

Марьяна поделилась радостной новостью на своей странице в инстаграме. Блогерша опубликовала первые фото из роддома, на которых показала своего новорожденного сына.

На снимках она позирует вместе с мужем Иваном и их малышом.

И вот нас стало трое. Самая долгожданная встреча в нашей жизни,

– написала инфлюенсерша.

Лицо сына Марьяна скрывать не стала, однако его имя пока не разглашает.

О своей беременности блогерша сообщила в мае этого года. Тогда она рассказала, что два года назад пережила потерю ребенка. На восьмой неделе беременности Марьяна почувствовала сильную боль внизу живота и обратилась на УЗИ. После обследования врачи сообщили ей, что сердцебиение ребенка остановилось. Блогерша признавалась, что тяжело пережила эту утрату. Спустя некоторое время Марьяна снова забеременела.

Тем временем певица Ирина Федишин также ожидает пополнения в семье. Певица недавно устроила гендер-пати, где раскрыла пол будущего ребенка.