Квартира, 200 тысяч и внимание звезд: как победа изменила жизнь Марка Сердинского

После победы в телешоу юный певец стал узнаваемым в родном городе, получил приглашение от YAKTAK и приблизился к осуществлению нескольких музыкальных мечтаний. А еще его ждет особенный подарок, который изменит жизнь всей семьи.

Еще месяц назад Марко Сердинский был одним из финалистов шоу "Украина имеет талант", а теперь его узнают на улицах, просят автографы и приглашают на концерты. Победа принесла 12-летнему вокалисту из Ивано-Франковска не только популярность, но и возможности, о которых он раньше только мечтал. Как изменилась жизнь парня после шоу – рассказывает 24 Канал.

Какую квартиру в Киеве получил Марко Сердинский после победы

Самым большим материальным подарком для победителя стала двухкомнатная квартира в столичном жилом комплексе Sister от девелопера РИЭЛ.

16 октября Марко вместе с представителями компании подписал документы на будущее жилье. Однако с новосельем семье придется подождать: завершение строительства комплекса запланировано на IV квартал 2027 года.

Помимо квартиры юный вокалист получил 200 тысяч гривен и золотое украшение с бриллиантом от ювелирной сети "Золотой век". Последнее Марко называет особым напоминанием об участии в проекте и символом своей победы.

Да и денежный приз парень воспринял не только как возможность приобрести что-то для себя. Ранее он рассказывал, что хочет часть средств передать музыкантам группы Sick Solution, с которыми выступал в финале, а также помочь 9-летнему Данилу Винтониву. Некоторую сумму победитель планировал потратить на собственные желания – в частности, на новую игру FIFA 27.

Марко Сердинский / Фото из инстаграма marko_serdynskyi

YAKTAK пригласил Марко Сердинского на концерт после победы

Изменения произошли не только в финансовом плане. После выхода шоу в эфир Марко стали узнавать на улицах. К нему подходят люди, которые голосовали за парня, а в школе одноклассники просят сфотографироваться вместе и дать автографы.

Несмотря на новую известность, Сердинский не отказался от привычной школьной жизни. Он продолжает посещать уроки, музыкальную школу и вокальную студию.

В то же время победа помогла осуществить еще одно желание юного артиста. Марко признался, что хотел бы спеть вместе с YAKTAK. После финала певец сам написал парню и пригласил его на свой концерт. Для Марка это стало приятной неожиданностью.

О какой мечте Марка Сердинского еще не знает широкая публика

Несмотря на победу на большой телевизионной сцене, юный вокалист не собирается останавливаться на достигнутом. Одна из его самых важных мечтаний связана не с музыкальными наградами или популярностью, а с главным символом страны.

Марко хочет исполнить Государственный гимн Украины перед матчем национальной сборной на НСК "Олимпийский". Для парня это особая цель, к которой он стремится.

Марко Сердинский и Иван Люленов / Фото из инстаграма marko_serdynskyi

К слову, путь на большую сцену для юных исполнителей может начинаться задолго до взрослой карьеры. Некоторые артисты впервые заявили о себе еще в детстве, а впоследствии стали известны далеко за пределами своих стран. О пяти звезд, которые начинали с "Детского Евровидения", рассказываем в другой подборке 24 Канала.