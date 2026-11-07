Квартира, 200 тисяч і увага зірок: як перемога змінила життя Марка Сердинського

Ще місяць тому Марко Сердинський був одним із фіналістів "Україна має талант", а тепер його впізнають на вулицях, просять автографи та запрошують на концерти. Перемога принесла 12-річному вокалісту з Івано-Франківська не лише популярність, а й можливості, про які він раніше тільки мріяв. Як змінилося життя хлопця після шоу – розповідає 24 Канал.

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Яку квартиру в Києві отримав Марко Сердинський після перемоги

Найбільшим матеріальним подарунком для переможця стала двокімнатна квартира в столичному житловому комплексі Sister від девелопера РІЕЛ.

16 жовтня Марко разом із представниками компанії підписав документи на майбутнє житло. Однак на новосілля родині доведеться почекати: завершення будівництва комплексу заплановане на IV квартал 2027 року.

Крім квартири, юний вокаліст отримав 200 тисяч гривень і золоту прикрасу з діамантом від ювелірної мережі "Золотий вік". Останню Марко називає особливою згадкою про участь у проєкті та символом своєї перемоги.

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Та й грошовий приз хлопець сприйняв не лише як можливість придбати щось для себе. Раніше він розповідав, що хоче частину коштів передати музикантам гурту Sick Solution, з якими виступав у фіналі, а також допомогти 9-річному Данилу Вінтоніву. Дещо переможець планував залишити на власні бажання – зокрема, нову гру FIFA 27.

Марко Сердинський / Фото з Інстаграму marko_serdynskyi

YAKTAK запросив Марка Сердинського на концерт після перемоги

Зміни відбулися не лише у фінансовому плані. Після виходу шоу в ефір Марка почали впізнавати на вулицях. До нього підходять люди, які голосували за хлопця, а у школі однокласники просять спільні фото та автографи.

Попри нову увагу, Сердинський не залишив звичного шкільного життя. Він продовжує відвідувати уроки, музичну школу та вокальну студію.

Водночас перемога допомогла здійснити ще одне бажання юного артиста. Марко зізнався, що хотів би заспівати разом із YAKTAK. Після фіналу співак сам написав хлопцеві та запросив його на свій концерт. Для Марка це стало приємною несподіванкою.

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Про яку мрію Марка Сердинського ще не знає широка публіка

Попри перемогу на великій телевізійній сцені, юний вокаліст не збирається зупинятися на досягнутому. Одна з його найважливіших мрій пов'язана не з музичними нагородами чи популярністю, а з головним символом країни.

Марко хоче виконати Державний Гімн України перед матчем національної збірної на НСК "Олімпійський". Для хлопця це особлива мета, до якої він прагне.

Марко Сердинський та Іван Люлєнов / Фото з Інстаграму marko_serdynskyi

До слова, шлях на велику сцену для юних виконавців може починатися задовго до дорослої кар'єри. Деякі артисти вперше заявили про себе ще в дитинстві, а згодом стали відомими далеко за межами своїх країн. Про п'ятьох зірок, які починали з Дитячого Євробачення, розповідаємо в іншій добірці 24 Каналу.