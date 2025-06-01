"Свобода всегда актуальна": Зарицкая и Завадюк вышли на Марш Равенства в Киеве

14 июня в Киеве состоялся Марш Равенства от "КиевПрайда". Поддержать ЛГБТ-сообщество вышли более 1500 человек, в том числе и звезды: продюсер Владимир Завадюк и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

В этом году Марш Равенства длился более часа. Участники собрались возле станции метро "Театральная" и прошлись по улицам Богдана Хмельницкого и Чикаленко, сообщает Show 24.

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Марш равенства поддержал продюсер Владимир Завадюк, который ранее совершил каминг-аут. Он прошелся по улицам столицы и вместе с другими участниками выкрикивал различные лозунги, в частности "Имеем право на любовь и на свободное существование".

Нельзя откладывать равноправие на потом, пока идет война. Потому что сегодня решается, какое государство появится после этой войны – европейское, где все равноценно представляют народ, или старого образца, где одних рьяно защищают, а других презирают,

– написал Завадюк.

Владимир Завадюк на Марше равенства / Фото из инстаграма продюсера

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая также вышла на Марш равенства. Она отметила, что сегодняшний день – очень важен для ЛГБТ-сообщества. Певица, кроме того, заметила, что уже не впервые поддерживает событие.

Александра Зарицкая на Марше равенства / Видео из инстаграма певицы

Зарицкая также спела трек группы KAZKA "Песня смелых девушек" и вместе с другими участниками акции исполнила Гимн Украины.

Александра Зарицкая исполняет "Песню смелых девушек" / Видео из инстаграма "КиевПрайда"

На Марше равенства прозвучал Гимн Украины / Видео из инстаграма "КиевПрайда"

В инстаграме "КиевПрайда" рассказали, что в целом в Марше равенства приняли участие колонны ЛГБТК + военных, дипломатических миссий в Украине, ХарьковПрайда и ЮкрейнПрайда, студенчества.

Представители "КиевПрайда" поблагодарили Национальную полицию Украины и Киевскую городскую военную администрацию, что помогли обеспечить порядок во время шествия.

Они добавили, что удалось собрать 20 тысяч гривен на благотворительный фонд Сергея Стерненко.

Отметим, что сегодня также прошла акция "За традиционные ценности", которую провели активисты "Правой молодежи" и "Карпатской сечи".