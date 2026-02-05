Во время войны зарабатывала российские рубли: где сейчас предательница MARUV

В украинском информационном пространстве уже давно не появляется имя одиозной MARUV, которая не просто проявила приверженность к России, но и продолжала зарабатывать там деньги, когда гибли мирные украинцы. Когда-то она должна была представлять Украину на Евровидении и, видимо, вышло к лучшему, что этого таки не произошло.

Сравжнее имя певицы – Анна Корсун. Родом она из Павлограда Днепропетровской области. Уже в школьные годы обнаружила талант к музыке, а в студенческие годы даже создала группу The Pringlez. 24 Канал расскажет, что известно о карьере MARUV в Украине и России, напомним о скандале на Нацотборе и узнаем, где предательница сейчас.

От "Голоса страны" до скандала на Нацотборе

Исполнительница участвовала в украинской версии шоу "Голосу країни". Тогда одним из судей был российский певец – Сергей Лазарев. Именно к нему Анна пошла в команду.

В 2017 году она создала сольный проект MARUV, выпускает песни на трех языках и приходит на "Х-Фактор".

В конце того же года она выпускает хит – Drunk Groove. Для понимания, по состоянию на сегодня его просмотрели на платформе ютуб более 238 миллионов раз.

Уже тогда певица начала ориентироваться на Россию, ведь там песня выходит под лейблом Warner Music Russia, а имя MARUV начинает фигурировать в ряде концертов и событий на территории страны-агрессора.

В 2019 году артистка, сегодня уже со статусом предательницы, боролась за право представлять Украину на Евровидении. Она победила на Национальном отборе с песней Siren Song, однако не пришла к согласию с НСТУ и не подписала контракт. Певица как будто соглашалась не гастролировать в России, но отказалась передавать права на клип и песню.

В мае этого года экс-член правления "Общественного вещателя" Александра Кольцова рассказала, что тогда позиции певицы и вещателя очень сильно отличались.

Она очень сильно не соглашалась с тем, что не может позволить себе обнять Лазарева, потому что он, мол, ее друг. И мы пытались донести: "Анечка, у нас война. Ты талантливая, но должна понять, что ты сейчас не просто артистка и не можешь позволить себе эту риторику, когда твоя страна воюет, а соотечественники под российскими бомбами,

– рассказала Александра.

Во время отбора она сыпала заявлениями в стиле "какая разница": утверждала, что в России выступает, потому что несет мир, а россиян нельзя судить только из-за президента.

Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков,

– заявляла Анна Корсун.

Работа в России и полномасштабная война

Вероятно, результатами Нацотбора она не слишком расстроилась, ведь сразу побежала в Россию со своей карьерой. Там она получила награду ZD AWARDS, выступила на дне рождении продюсера Иосифа Пригожина, пела в Москве на ЖАРА Music Awards.

На MTV Europe Music Awards MARUV победила как российская певица, заявив, что она – мировая артистка.

Впоследствии начали появляться дуэты с Филиппом Киркоровым, который является откровенным путинистом.

Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, певица вышла на связь 26 февраля и заявила, что волнуется за свою безопасность и здоровье малыша (на тот момент она была беременна).

И это еще не конец. Анна даже посвятила несколько строк российским военным.

Российские военнослужащие задумайтесь! Военные действия и тем более человеческие жертвы не сделают людей лучше или счастливее. Всем матерям нужны живые сыновья, детям – отцы, а женам – их мужья,

– писала артистка.

Но с этого момента началось затишье. Публичные заявления закончились, так же как и сообщения о том, где сейчас MARUV. В июне 2022 года кто-то сфотографировал певицу в одной из больниц Киева. Почему-то она не поспешила в Россию просить убежища у Владимира Путина.

Но в конце осени исполнительница вышла на связь с сообщением, что с ней все хорошо и сейчас она отдыхает в Омане, а также продолжила путешествие в Турцию и Грузию. С 2023 года начали выходить песни на английском языке.

MARUV хотела усидеть на двух стульях?

Но что касается ее творческой деятельности, то есть некоторые вопросы. Например, блогер Богдан Беспалов писал, что она рекламирует свои песни на запрещенной в Украине платформе "Вконтакте", тем самым обогащая российский бюджет, который идет на убийство украинцев.

В марте 2024 года стало известно, что певица продолжает сотрудничество с российским лейблом. В рамках контракта она получает миллионы рублей дохода, а также добавляла свои треки на российскую платформу Yandex Music, спонсируя экономику страны-агрессора.

Сколько точно MARUV смогла заработать на российских слушателях, не известно. В 2022 году эта сумма могла составлять около 337 тысяч рублей, а в 2023-м – 466 тысяч рублей.

Интересно, что MARUV представила альбом Love song под псевдонимом Sharlotta Ututu. Она записала колыбельную сыну – For My Baby, которую спела на украинском. Интересно, что в тексте есть фразы о "воле рода" и "свободе народа". Таким образом она, видимо, думала, что сможет сидеть на двух стульях сразу.

Где сейчас MARUV?

Конкретного места жительства артистка не раскрывает. В инстаграме также не видно текущую геолокацию певицы, поэтому где она живет реально – неизвестно. Предполагали, что, вероятно, она поселилась в ОАЭ.

Однако предательница активно путешествует по миру, часто выкладывает откровенные фото.