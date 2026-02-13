Хочет усидеть на двух стульях: MARUV внезапно спела на украинском языке

Певица MARUV, которая молчит о войне, неожиданно вспомнила украинский язык. Однако в сети не оценили ее очередной попытки удержать аудиторию.

Артистка на своей странице в тиктоке опубликовала анонс новой песни, которую планирует выпустить в начале марта. Оказывается, что в треке звучат строки на украинском языке.

MARUV решила неожиданно вспомнить язык страны, в которой родилась и получила популярность. Певица сняла уже несколько видео в откровенных образах с целью продвижения трека, который получит название "Казала".

Мать моя мне говорила: не распускай ты, дочь, косы. Любовь то та еще забава, потом будут с глаз твоих росы,

– поет MARUV.

MARUV спела на украинском: видео

Однако MARUV не удалось этим поразить или "задобрить" украинцев. Потому что еще 10 февраля этого года певица выпустила новый трек на русском языке.

Артистка даже не пытается отбелить репутацию – она продолжает сидеть на двух стульях и цинично молчать о войне, ежедневные обстрелы и атаки на ее страну. Вот, что об этом думают в сети:

"Поздно переобуваться";

"Язык вспомнила";

"Трек классный, но мне кажется, что уже поздно";

"Домой хочет? Оно так, рано или поздно все захотят обратно";

"Что случилось? Почему сейчас?";

, "Поздно переобуваться, очень поздно";

"Не забывайте, кто она такая, и в чью пользу сделала выбор".

Какую позицию заняла MARUV с началом большой войны?