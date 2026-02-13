Хочет усидеть на двух стульях: MARUV внезапно спела на украинском языке
- MARUV неожиданно спела на украинском в анонсе новой песни, но это не впечатлило украинцев, которые критикуют ее за молчание о войне.
- До полномасштабного вторжения MARUV сотрудничала с россиянами, а впоследствии продолжила работать с российским лейблом.
Певица MARUV, которая молчит о войне, неожиданно вспомнила украинский язык. Однако в сети не оценили ее очередной попытки удержать аудиторию.
Артистка на своей странице в тиктоке опубликовала анонс новой песни, которую планирует выпустить в начале марта. Оказывается, что в треке звучат строки на украинском языке.
MARUV решила неожиданно вспомнить язык страны, в которой родилась и получила популярность. Певица сняла уже несколько видео в откровенных образах с целью продвижения трека, который получит название "Казала".
Мать моя мне говорила: не распускай ты, дочь, косы. Любовь то та еще забава, потом будут с глаз твоих росы,
– поет MARUV.
MARUV спела на украинском: видео
Однако MARUV не удалось этим поразить или "задобрить" украинцев. Потому что еще 10 февраля этого года певица выпустила новый трек на русском языке.
Артистка даже не пытается отбелить репутацию – она продолжает сидеть на двух стульях и цинично молчать о войне, ежедневные обстрелы и атаки на ее страну. Вот, что об этом думают в сети:
- "Поздно переобуваться";
- "Язык вспомнила";
- "Трек классный, но мне кажется, что уже поздно";
- "Домой хочет? Оно так, рано или поздно все захотят обратно";
- "Что случилось? Почему сейчас?";
- , "Поздно переобуваться, очень поздно";
- "Не забывайте, кто она такая, и в чью пользу сделала выбор".
Какую позицию заняла MARUV с началом большой войны?
- До полномасштабного вторжения MARUV активно сотрудничала с россиянами и хотела продолжать развивать свою карьеру именно в стране-агрессоре. При этом полномасштабную войну она встретила в Киеве и в первые дни делала публикации, в которых призывала российских оккупантов задуматься.
- Впоследствии MARUV исчезла из инфопространства, а через несколько месяцев показалась в Омане, затем в Турции и Грузии. С 2023 года она начала выпускать новые песни на английском.
- MARUV экспериментировала как со своим образом, так и репертуаром. Но продолжала рекламировать песни на российских платформах и зарабатывать рубли. В марте 2024 года стало известно, что она в дальнейшем работает с российским лейблом.