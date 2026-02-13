Артистка на своїй сторінці у тіктоці опублікувала анонс нової пісні, яку планує випустити на початку березня. Виявляється, що у треці лунають рядки українською мовою.

Дивіться також Олександр Еллерт, який втік у США, анонсував російськомовний тур Європою

MARUV вирішила несподівано згадати мову країни, у якій народилась та здобула популярність. Співачка зняла вже кілька відео у відвертих образах з метою просування треку, що отримає назву "Казала".

Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси,

– співає MARUV.

MARUV заспівала українською: відео

Проте MARUV не вдалося цим вразити чи "задобрити" українців. Бо ще 10 лютого цього року співачка випустила новий трек російською мовою.

Артистка навіть не намагається відбілити репутацію – вона продовжує сидіти на двох стільцях та цинічно мовчати про війну, щоденні обстріли й атаки на її країну. Ось, що про це думають у мережі:

"Пізно перевзуватись";

"Мову згадала";

"Трек класний, але мені здається, що вже запізно";

"Додому хоче? Воно так, рано чи пізно всі захочуть назад";

"А що трапилось? Чому зараз?";

"Пізно перевзуватись, дуже пізно";

"Не забувайте, хто вона така, і в чию користь зробила вибір".

Яку позицію зайняла MARUV з початком великої війни?