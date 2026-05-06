Україна – одна з найуспішніших країн в історії Євробачення, вона здобула три перемоги. Скільки разів наша країна не брала участі у конкурсі та що стало причиною – читайте на сайті 24 Каналу.

Коли Україна не брала участі у Євробаченні?

2015 рік

Уперше Україна пропустила Євробачення у 2015 році. Національна телекомпанія України ухвалила відповідне рішення через нестабільну фінансову та політичну ситуацію, а також збройну агресію Росії.

Усі ці процеси змушують НТКУ зосередитися на головному: якнайшвидшому створенні громадського мовлення в Україні. У зв'язку з цим доводиться ретельно оптимізувати будь-які витрати,

– пояснили у телекомпанії.

Більшість відомих артистів запевнили НТКУ, що відмовилися б від участі у пісенному конкурсі, адже у той період було не до веселощів. До того ж у телекомпанії додали, що кошти, які витратили б на проведення Національного відбору, "доцільніше спрямувати на більш важливі потреби".

2019 рік

У 2019 році відмові України від участі на Євробаченні передував скандал. Річ у тім, що перемогу на Національному відбору здобула MARUV, яка вже тоді виступала у Росії.

Співачка відмовилась підписувати договір з Національною суспільною телерадіокомпанією Україною, адже сторони не дійшли згоди на перемовинах.

Телерадіокомпанія звернулася до фіналістів – гуртів Freedom Jazz та KAZKA, які посіли друге на третє місце на Національному відборі, проте вони відмовилися від участі у Євробаченні.

У MARUV були заплановані концерти на території країни-агресорки. Проте співачка стверджувала, що відмова від виступів у Росії не була для неї принциповою.

Основні розбіжності викликали інші пункти договору, які, якщо я підпишу, стають для мене кабальними. Я – громадянка України, плачу податки й щиро люблю Україну. Але не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промоакції наших політиків. Я – музикант, а не бита на політичній арені,

– заявила вона.

Важливо! У 2020 році пісенний конкурс не відбувся через пандемію коронавірусу, тоді Україну мав представляти гурт Go_A. Проте колектив таки виступив на сцені Євробачення у 2021 році з піснею "Шум" та посів 5 місце.

