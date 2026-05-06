Украина – одна из самых успешных стран в истории Евровидения, она одержала три победы. Сколько раз наша страна не участвовала в конкурсе и что стало причиной – читайте на сайте 24 Канала.
Когда Украина не принимала участия в Евровидении?
- 2015 год
Впервые Украина пропустила Евровидение в 2015 году. Национальная телекомпания Украины приняла соответствующее решение из-за нестабильной финансовой и политической ситуации, а также вооруженной агрессии России.
Все эти процессы заставляют НТКУ сосредоточиться на главном: скорейшем создании общественного вещания в Украине. В связи с этим приходится тщательно оптимизировать любые расходы,
– объяснили в телекомпании.
Большинство известных артистов заверили НТКУ, что отказались бы от участия в песенном конкурсе, ведь в тот период было не до веселья. К тому же в телекомпании добавили, что средства, которые потратили бы на проведение Национального отбора, "целесообразнее направить на более важные нужды".
- 2019 год
В 2019 году отказу Украины от участия на Евровидении предшествовал скандал. Дело в том, что победу на Национальном отборе получила MARUV, которая уже тогда выступала в России.
Певица отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, ведь стороны не пришли к согласию на переговорах.
Телерадиокомпания обратилась к финалистам – групам Freedom Jazz и KAZKA, которые заняли второе на третье место на Национальном отборе, однако они отказались от участия в Евровидении.
У MARUV были запланированы концерты на территории страны-агрессора. Однако певица утверждала, что отказ от выступлений в России не был для нее принципиальным.
Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я – гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я – музыкант, а не бита на политической арене,
– заявила она.
Важно! В 2020 году песенный конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса, тогда Украину должна была представлять группа Go_A. Однако коллектив таки выступил на сцене Евровидения в 2021 году с песней "Шум" и занял 5 место.
Украина на Евровидении-2026: главное
В этом году Украину на Евровидении представит LELÉKA с песней Ridnym. Она выступит во втором полуфинале, что состоится 14 мая, под номером 12.
Режиссером-постановщиком номера стал Илья Дуцик, к работе также присоединилась хореограф-постановщик Галина Пеха.
LELÉKA уже прибыла в Вену и и провела первую репетицию. Вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь. Артистка будет выступать в наряде от дизайнера Лилии Литковской (основательница бренда LITKOVSKA)