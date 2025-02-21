Маша Ефросинина впервые за долгое время вышла в свет с мужем-военным

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе появились на публике. Они посетили мероприятие, где рассказали о своем опыте во время полномасштабной войны.

Ведущая и ее муж-военнослужащий посетили публичный разговор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Маши Ефросининой.

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Для выхода в свет ведущая выбрала черные узкие брюки, кофточку и серый жакет в мелкую клетку. Свой образ Ефросинина дополнила аксессуарами и собранной прической.

На мероприятии, посвященном украинским женщинам, Маша и Тимур обсуждали отношения на расстоянии, детей и их работу – как в тылу, так и на фронте.

Ведущая отметила, что женщинам пора отбросить советские стереотипы и стать уверенными в себе. Тимур Хромаев зато отметил, что сейчас очень важно сохранить семьи и государство.

Маша Ефросинина с мужем на публичном мероприятии: видео

Где сейчас Тимур Хромаев

Муж Маши Ефросининой с первых дней полномасштабного российского вторжения взял оружие в руки. В одном из последних интервью ведущая рассказывала, что Тимур Хромаев закреплен за киевским подразделением. Он является заместителем командира роты по вооружению.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев более 20 лет в браке. Они воспитывают двоих детей – 21-летнюю дочь Нану и 10-летнего сына Александра.