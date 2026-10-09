Тогда я бы себе такого не позволила, – Маша Ефросинина рассказала, что в 2000-х годах скрывали за кулисами "Фабрики звезд"

Спустя 17 лет Маша Ефросинина вернулась на "Фабрику звезд" и откровенно рассказала о различиях между классическим и обновленным шоу.

Маша Ефросинина спустя 17 лет вновь вышла на сцену "Фабрики звезд" – проекта, который в свое время стал телевизионным феноменом и подарил украинскому шоу-бизнесу немало известных имен. Впрочем, на этот раз ведущая могла позволить себе то, что когда-то было невозможно: отступить от сценария, открыто проявлять эмоции и поддерживать участников. 24 Каналу Ефросинина рассказала о неожиданном приглашении, негласных правилах, действовавших за кулисами "Фабрики звезд" в 2000-х, безумной популярности братьев Борисенко и о том, как за эти годы изменился Коля Серга.

"Меня удивило, что меня пригласили", – Ефросинина о возвращении на "Фабрику"

По словам Марии, предложение стать соведущей четвертого прайма стало для нее неожиданностью. Она признается, что сначала даже не понимала, почему именно ее пригласили в новый сезон.

Я сначала удивилась, что меня пригласили. Совсем не ожидала. У нас на "Фабрике" не было такого, чтобы была третья ведущая или ведущий. Это вообще вне правил классической "Фабрики звезд",

– призналась ведущая.

Но когда Ефросинина узнала, что этот эфир будет посвящен 2000-м и станет своеобразной встречей двух поколений, то согласилась.

Если это такой мост между "Фабрикой звезд" 17 лет назад и сегодняшней, мне показалось, что это интересно. Меня это тронуло. В этот вечер я кайфовала! Давала волю своим чувствам.



Маша Ефросинина / Фото "Фабрики звезд"

"Тогда я бы не смогла себе такого позволить", – ведущая о закулисье "Фабрики"

По словам Ефросининой, 17 лет назад роль ведущей предполагала строгое следование сценарию и дистанцию с участниками. Даже в самые эмоциональные моменты она не могла позволить себе открыто поддержать фабрикантов.

Тогда, много лет назад, я была ведущей "Фабрики звезд" и не имела права в полной мере проявлять эмоции. Я должна была быть ведущей, я должна была говорить по сценарию, держать дистанцию с участниками. А сейчас я позволила себе просто чувствовать и проявлять свои чувства. Например, когда фабрикант, не получивший ни одной звезды, оказался в номинации, я подошла и обняла его. Тогда я бы не смогла себе такого позволить. Я бы стояла где-то рядом и говорила по сценарию,

– откровенно призналась Маша.

"Вы себе не представляете, они были иконами", – о братьях Борисенко

Одним из эмоциональных моментов для Маши стала встреча с братьями Борисенко. 17 лет назад они были настоящими кумирами "Фабрики звезд", а их фан-база казалась участникам проекта "космической". Она вспоминает, насколько безумной была их популярность во время "Фабрики".

Вы себе не представляете, они были иконами, кумирами молодежи. Все фабриканты, все члены жюри, судьи, ведущие понимали, что это нужно принять, особенно фабрикантам. Что все остальные – это просто дистанция, а выше – Саша и Вова Борисенко,

– рассказала ведущая.

По словам Ефросининой, популярность братьев была настолько большой, что команде приходилось буквально менять маршруты их передвижения по павильону из-за огромного количества поклонников.



Даша Кубик, Маша Ефросинина, Владимир Дантес / Фото "Фабрики звезд"

"Он был озорником с гитарой", – что Маша вспоминает о Коле Серге

Еще одна встреча, которая вернула Ефросинину в прошлое, – встреча с Колей Сергой. Сегодня, по ее словам, он совсем другой, чем во времена своей "Фабрики".

А Коля, он был озорником с гитарой, всегда мог остро ответить. Сейчас я вижу, что он полностью погружен в то дело, которому посвятил себя с началом полномасштабного вторжения! Это вызывает огромное уважение! Сегодня это совсем другой Коля. Структурированный, начитанный, глубокий, сильный, с болью внутри, которую он не скрывает на сцене,

– делится впечатлениями звезда.

Обновленная "Фабрика звезд" как площадка для нового поколения украинских артистов

Она отдельно обратила внимание на то, что новая "Фабрика звезд" не пытается оторваться от реальности ради зрелищности.

Фейерверков нет. Никакой пошлости или чрезмерных шуток за гранью тоже нет. Но есть пульс, и он должен продолжаться,

– говорит Маша Ефросинина.

Для нее этот "пульс" – это возможность продолжать жить, творить и развивать украинскую культуру даже в самые сложные времена. Именно эту возможность создала для нового поколения украинских артистов "Фабрика звезд".



Маша Ефросинина / Фото "Фабрики звезд"

О самых ностальгических моментах "Фабрики" и различиях между классическим и обновленным шоу с точки зрения участника ранее нам эксклюзивно рассказывал Владимир Дантес.