Телеведущая Мария Ефросинина нечасто видится со своим мужем Тимуром Хромаевым – он сейчас служит в Силах Обороны Украины. Но на днях им удалось провести время вместе в Киеве.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущей.

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На своей странице Мария опубликовала совместное фото с мужем. Пара вместе посетила спектакль "Земля" в постановке Ивана Урывского в театре имени Леси Украинки. Телеведущая призналась, что эта работа режиссера и актеров произвели на нее положительное впечатление.

Маша Ефросинина с мужем провели время в столице / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о военной службе Тимура Хромаева?