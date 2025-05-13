Она врет, – Маша Ефросинина резко высказалась о новом интервью Ольги Фреймут

Недавно телеведущая Ольга Фреймут впервые за пять лет дала интервью. Во время разговора она, в частности, высказалась о своих коллегах: Марии Ефросининой, Сергее Притуле и Александре Педане.

В интервью Ольга рассказала, что довольно мало общалась с Марией, но заявила, что Ефросинье нравился ее муж, продюсер Владимир Локотко. На эти заявления уже отреагировала сама телеведущая. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.ua.

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Мария призналась, что не смотрела полное интервью Ольги Фреймут, а однако видела фрагменты, которые ей присылали другие. Ефросинина заявила, что во время разговора с Раминой Эсхакзай ее коллега говорила неправду.

Я редко позволяю себе вообще кого-либо обсуждать публично. Я считаю, что это неэтично и неправильно, особенно своих коллег. И тем более я не позволяю себе врать. Так, я считаю, что она врет,

– сказала Мария.

В частности, она утверждает, что над Ольгой Фреймут не насмехались из-за украинского языка. Кроме того, Маша опровергла тот факт, что они с телеведущей были малознакомы, вспомнив их сотрудничество на "ШОУМАЅТГОУОН" в 2012 году, где Мария была руководительницей и ведущей, а Ольга – членом жюри.

Я пошла к ее будущему мужу (Владимиру Локотко, который тогда был генеральным директором "Нового канала" – 24 Канал) и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык. Это был 2012 год, и таким образом там оказалась госпожа Фреймут. Исключительно по моей просьбе и мой ультиматум. И поскольку она была в жюри, а я руководительницей, ведущей и продюсером, не трудно представить, что общались мы много, потому что я контролировала абсолютно все по сценарию и тому подобное. Поэтому все хорошо знали, как ее зовут, никто над ней не насмехался,

– подчеркнула телеведущая.

В то же время слова о симпатии к Владимиру Локотко Ефросинина комментировать не стала.

Для справки! Мария, как и большинство участников программы "ШОУМАЅТГОУОН", говорила на русском. Сейчас телеведущая находится в отношениях с Тимуром Хромаевым, который вступил в ВСУ в начале полномасштабного вторжения России.

Заметим, накануне наша редакция писала главное из интервью Ольги Фреймут.