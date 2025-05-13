В інтерв'ю Ольга розповіла, що доволі мало спілкувалась з Марією, але заявила, що Єфросиній подобався її чоловік, продюсер Володимир Локотко. На ці заяви вже відреагувала сама телеведуча. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.ua.

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Марія зізналася, що не дивилась повне інтерв'ю Ольги Фреймут, а проте бачила фрагменти, які їй надсилали інші. Єфросиніна заявила, що під час розмови з Раміною Есхакзай її колега говорила неправду.

Я рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше я не дозволяю собі брехати. Так, я вважаю, що вона бреше,

– сказала Марія.

Зокрема, вона стверджує, що над Ольгою Фреймут не насміхалися через українську мову. Крім того, Маша спростувала той факт, що вони з телеведучою були малознайомі, згадавши їхню співпрацю на "ШОУМАSТГОУОН" у 2012 році, де Марія була керівницею та ведучою, а Ольга – членкинею журі.

Я пішла до її майбутнього чоловіка (Володимира Локотко, який тоді був генеральним директором "Нового каналу" – 24 Канал) і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут з причини, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших. Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік, і таким чином там опинилася пані Фреймут. Виключно через моє прохання і мій ультиматум. І оскільки вона була в журі, а я керівницею, ведучою і продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався,

– підкреслила телеведуча.

Водночас слова про симпатію до Володимира Локотко Єфросиніна коментувати не стала.

Для довідки! Марія, як і більшість учасників програми "ШОУМАSТГОУОН", говорила російською. Зараз телеведуча перебуває в стосунках з Тимуром Хромаєвим, який вступив до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, напередодні наша редакція писала головне з інтерв'ю Ольги Фреймут.