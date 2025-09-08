С начала полномасштабного вторжения муж Маши Ефросининой присоединился к ВСУ, поэтому они нечасто видятся лично. Телеведущая поделилась, что это довольно сильно отразилось на их супружеской жизни.

Кроме того, это сильно влияет и на отношения Тимура с сыном Сашей. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Завтрак с 1+1".

Так, выяснилось, что Мария иногда ездит к мужу, но учитывая вопросы безопасности не может записывать об этом никаких видео. Кроме того, для этих встреч им надо много разрешений. Также время от времени Хромаев приезжает в отпуска домой. У пары недавно появилась новая традиция.

За последние полгода, когда приезжает на два-три дня, то стал готовить мне завтраки. Такого не было. А сейчас я встаю и у меня очень красивый завтрак: он все выкладывает,

– рассказала телеведущая.

Она добавила, что муж не так активно участвует в воспитании их сына Александра, как бы ей этого хотелось. Саша в этом году пошел в пятый класс.

Для справки! Сын Маши Ефросининой и Тимура Хромаева учится в частной "Новопечерской школе" в столице.

Мы преимущественно с Сашей проводим время вдвоем. Конечно, Тимура не хватает. Он постоянно на связи, пытается его дисциплинировать, но это очень трудно. Поэтому есть определенный момент в наших отношениях с Сашей, что пятый класс будет даваться ему непросто из-за нехватки самостоятельности, которую, возможно, я не воспитала из-за постоянной заботы,

– поделилась телеведущая.

Что известно о службе мужа Маши Ефросининой в ВСУ?