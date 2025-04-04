Маша Ефросинина рассказала, как ее муж реагирует на слухи об изменах
- Маша Ефросинина и Тимур Хромаев шутят по поводу слухов об изменах.
В сети время от времени сплетничают о разводе Маши Ефросининой и Тимура Хромаева. Инфлуенсерка рассказала, как любимый реагирует на слухи об изменах.
Ефросинина поделилась, что они с мужем шутят по этому поводу. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Натальи Бобок.
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Маша Ефросинина рассказала, что в последнее время сплетничают о том, что она якобы "застукала" своего мужа с любовницей.
Я ему говорю: "Тимур, тут новинка подлетела, что я застукала тебя с любовницей". Он спрашивает: "Красивая?". Я отвечаю: "Не знаю, не пишут" (смеется – Show 24). Он говорит: "Слушай, ты же понимаешь, она мне не нужна, у меня постоянно разные женщины". И это наша с ним шутка,
– говорит Ефросинина.
Ефросинина и Хромаев 22 года вместе. Инфлуенсерка отметила, что за это время она много раз менялась внешне и внутренней, однако видит восхищение в глазах мужа.
Он говорит: "Я не успеваю к тебе новой привыкать. Зачем мне те любовницы?",
– процитировала Маша любимого.
Отношения Маши Ефросининой и Тимура Хромаева
- Маша Ефросинина и Тимур Хромаев случайно встретились в Ялте. Так, между ними завязались отношения. Поженились в августе 2003 года. Супруги воспитывают двух общих детей: дочь Нану и сына Александра.
- Во время полномасштабного вторжения Хромаев стал на защиту Украины. В октябре 2024 года Ефросинина рассказывала, что муж является заместителем командира роты и закреплен за киевским подразделением.