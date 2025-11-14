Ракеты летали над домом, – Решетники показали, как с детьми прятались во время атаки на Киев
- В ночь на 14 ноября россияне совершили массированную атаку на Киев, в результате которой пострадали по меньшей мере 26 жителей и погибли три человека.
- Григорий Решетник с семьей прятались в укрытии во время обстрела, когда ракеты летали над их домом.
В ночь на 14 ноября россияне в очередной раз осуществили массированную комбинированную атаку на Киев. В результате этого известно о пострадавших и погибших. Попадание зафиксировано в разных районах столицы.
Телеведущий Григорий Решетник вместе с женой показали, как они прятались с тремя детьми во время обстрела. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сторис Кристины Решетник.
Звездная семья спустилась в укрытие после объявления воздушной тревоги, несмотря на то, что их сын Саша плохо себя чувствует из-за болезни.
Лифты не работают. Пришлось на ручках нести малого в укрытие. Нет сил совсем. Мысли одни: когда недокраина исчезнет с лица земли и все те, кто пускает ракеты и дроны по украинцам в центре Европы..,
– возмутилась Кристина Решетник.
Она также показала кадры, как с семьей шла в безопасное место.
Хорошо, что мы спустились в укрытие, потому что ракеты летали прямо над домом,
– добавила жена телеведущего.
Она также выразила искренние соболезнования пострадавшим.
В своем телеграм-канале Виталий Кличко сообщил, что пострадали по меньшей мере 26 жителей Киева. Также пока известно о трех погибших.
Что известно о ракетном обстреле Киева?
- Зафиксировано попадание по жилым многоэтажкам в нескольких частях города. По данным полиции, пострадали около тридцати домов в Подольском, Днепровском, Соломенском, Дарницком, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Деснянском и Оболонском районах.
- Кроме того, россияне снова целились в гражданские объекты: школы и медучреждения. Поврежден также общественный транспорт, офисные помещения, магазины и частные авто.
- После массированного обстрела в Киеве ещё повреждены теплосети.