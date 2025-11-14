Ракети літали над будинком, – Решетники показали, як з дітьми ховалися під час атаки на Київ
- У ніч проти 14 листопада росіяни здійснили масовану атаку на Київ, внаслідок якої постраждали щонайменше 26 мешканців та загинуло троє людей.
- Григорій Решетник з родиною ховалися в укритті під час обстрілу, коли ракети літали над їхнім будинком.
У ніч проти 14 листопада росіяни вчергове здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Внаслідок цього відомо про постраждалих та загиблих. Влучання зафіксовано у різних районах столиці.
Телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною показали, як вони ховалися з трьома дітьми під час обстрілу. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Христини Решетник.
Зіркова родина спустилася в укриття після оголошення повітряної тривоги, попри те, що їхній син Сашко погано себе почуває через хворобу.
Ліфти не працюють. Довелося на ручках нести малого до укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з лиця землі й усі ті, хто пускає ракети й дрони по українцях в центрі Європи…,
– обурилася Христина Решетник.
Вона також показала кадри, як з родиною йшла в безпечне місце.
Добре, що ми спустилися в укриття, бо ракети літали прямо над будинком,
– додала дружина телеведучого.
Вона також висловила щирі співчуття постраждалим.
У своєму телеграм-каналі Віталій Кличко повідомив, що постраждали щонайменше 26 мешканців Києва. Також наразі відомо про трьох загиблих.
Що відомо про ракетний обстріл Києва?
Зафіксовано влучання по житлових багатоповерхівках у кількох частинах міста. За даними поліції, постраждали близько тридцяти будинків у Подільському, Дніпровському, Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Деснянському та Оболонському районах.
Крім того, росіяни знову цілили в цивільні об'єкти: школи та медзаклади. Пошкоджено також громадський транспорт, офісні приміщення, магазини й приватні авто.
Після масованого обстрілу у Києві ще пошкоджено тепломережі.