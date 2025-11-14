Ракети літали над будинком, – Решетники показали, як з дітьми ховалися під час атаки на Київ

У ніч проти 14 листопада росіяни вчергове здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Внаслідок цього відомо про постраждалих та загиблих. Влучання зафіксовано у різних районах столиці.

Телеведучий Григорій Решетник разом з дружиною показали, як вони ховалися з трьома дітьми під час обстрілу. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторіс Христини Решетник.

Зіркова родина спустилася в укриття після оголошення повітряної тривоги, попри те, що їхній син Сашко погано себе почуває через хворобу.

Ліфти не працюють. Довелося на ручках нести малого до укриття. Немає сил зовсім. Думки одні: коли недокраїна зникне з лиця землі й усі ті, хто пускає ракети й дрони по українцях в центрі Європи…,

– обурилася Христина Решетник.

Вона також показала кадри, як з родиною йшла в безпечне місце.

Григорій Решетник з дружиною і дітьми спустилися в укриття через ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Добре, що ми спустилися в укриття, бо ракети літали прямо над будинком,

– додала дружина телеведучого.

Вона також висловила щирі співчуття постраждалим.

Григорій Решетник з дружиною і дітьми відреагували на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

У своєму телеграм-каналі Віталій Кличко повідомив, що постраждали щонайменше 26 мешканців Києва. Також наразі відомо про трьох загиблих.

Що відомо про ракетний обстріл Києва?