В июле во львовском ресторане "Китайский Привет" массово отравились люди. Сегодня стало известно, на какую сумму оштрафовали заведение Миши Кацурина.

Соответствующая информация появилась на фейсбук-странице Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, пишет Show 24.

Специалисты провели проверку в ресторане "Китайский Привет" и обнаружили, что заведение нарушило гигиенические требования к производству и обороту пищевых продуктов, установленные законодательством.

В результате проверки ресторан Миши Кацурина оштрафовали на 48 тысяч гривен.

"Китайский Привет" оштрафовали на 48 тысяч гривен / Скриншот из фейсбука

Что этому предшествовало?

Напомним, что 16 июля, через несколько дней после открытия, Миша Кацурин сообщил, что он и гости "Китайского Привет" во Львове отравились. Заведение было закрыто до выяснения всех обстоятельств.

Причиной массового отравления стала сальмонелла. Все пострадавшие ели "Сингапурский чизкейк".

Кацурин сообщил, что в его ресторане отравилось более 100 человек.

Уже 5 августа "Китайский Привет" возобновил работу.

"За это время мы имплементировали на нашей кухне ISO22000 – мировую систему пищевой безопасности, которая работает в международных фудсетях, авиационных кейтерингах и производствах. Ее цель – устранение пищевых опасностей на любом этапе создания блюда. Мы всегда очень ответственно относились ко всем системам в наших ресторанах, но это другой уровень", – рассказал ресторатор.