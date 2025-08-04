"Китайский Привет" во Львове снова откроется 5 августа. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Кацурина.

Кстати Миша Кацурин рассказал новые детали о массовом отравлении в его ресторане

В ресторане больше не будут использовать сырые яйца – только пастеризованные яичные смеси.

За это время мы имплементировали на нашей кухне ISO22000 – мировую систему пищевой безопасности, которая работает в международных фудсетях, авиационных кейтерингах и производствах. Ее цель – устранение пищевых опасностей на любом этапе создания блюда. Мы всегда очень ответственно относились ко всем системам в наших ресторанах, но это другой уровень,

– написал Миша Кацурин.

Что известно об отравлении в ресторане Кацурина во Львове?