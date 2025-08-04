"Китайський Привіт" у Львові знову відкриється 5 серпня. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Кацуріна.

До речі Міша Кацурін розповів нові деталі про масове отруєння в його ресторані

У ресторані більше не будуть використовувати сирі яйця – лише пастеризовані яєчні суміші.

За цей час ми імплементували на нашій кухні ISO22000 – світову систему харчової безпеки, яка працює в міжнародних фудмережах, авіаційних кейтерингах і виробництвах. Її мета – усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви. Ми завжди дуже відповідально ставилися до всіх систем в наших ресторанах, але це інший рівень,

– написав Міша Кацурін.

Що відомо про отруєння у ресторані Кацуріна у Львові?