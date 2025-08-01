Міша Кацурін поділився, що для нього липень минув непросто, пише Show 24 з посиланням на його інстаграм. Після відкриття нового ресторану "Китайський привіт" він, а також гості закладу, отруїлися.

До слова Люди масово отруїлись у ресторані "Китайський привіт" у Львові: все, що відомо про ситуацію

Ресторатор пригадав, що після відкриття закладу до нього приїхали діти з Португалії на відпочинок. Але всі плани довелося скасувати.

Прокинувся, гості пишуть, що їм зле, я теж дивно себе почуваю. Діти приїхали з Португалії, страшенно скучив, маємо сьогодні вирушати в похід в Карпати, починає нестись, відправляю дітей без мене. Серце в шмаття. Температура 39, повна лікарня людей. Жах. Намагаюсь поспілкуватись з усіма особисто,

– пригадав Міша Кацурін.



Міша Кацурін у лікарняному ліжку / Фото з інстаграму Міші Кацуріна

Після одужання ресторатору вдалось провести час з дітьми, а згодом він повернувся до Львова, де займався компенсаціями за лікування постраждалим.

Міша Кацурін також паралельно працював з лабораторіями та ухвалив рішення – упровадити в закладах світовий стандарт харчової безпеки ISO22000, яким користуються міжнародні франшизи й не тільки.

Ресторатор повідомив і гарні новини – майже всі постраждалі повернулись додому. Лише одна людина залишилась у медичному закладі.

Найкраща новина за тиждень. В лікарні залишилася одна людина її ось-ось відпустять. Хочеться від цього просто прокинутись, але то не сон, а отже працюємо далі,

– поділився Кацурін.



Команда ресторану / Фото з інстаграму Міші Кацуріна

Що сталося з закладом Міші Кацуріна?