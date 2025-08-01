Миша Кацурин поделился, что для него июль прошел непросто, пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм. После открытия нового ресторана "Китайский привет" он, а также гости заведения, отравились.
К слову Люди массово отравились в ресторане "Китайский привет" во Львове: все, что известно о ситуации
Ресторатор вспомнил, что после открытия заведения к нему приехали дети из Португалии на отдых. Но все планы пришлось отменить.
Проснулся, гости пишут, что им плохо, я тоже странно себя чувствую. Дети приехали из Португалии, ужасно соскучился, должны сегодня отправляться в поход в Карпаты, начинает нестись, отправляю детей без меня. Сердце в клочья. Температура 39, полная больница людей. Ужас. Пытаюсь пообщаться со всеми лично,
– вспомнил Миша Кацурин.
Миша Кацурин в больничной койке / Фото из инстаграма Миши Кацурина
После выздоровления ресторатору удалось провести время с детьми, а впоследствии он вернулся во Львов, где занимался компенсациями за лечение пострадавшим.
Миша Кацурин также параллельно работал с лабораториями и принял решение – внедрить в заведениях мировой стандарт пищевой безопасности ISO22000, которым пользуются международные франшизы и не только.
Ресторатор сообщил и хорошие новости – почти все пострадавшие вернулись домой. Только один человек остался в медицинском учреждении.
Лучшая новость за неделю. В больнице остался один человек его вот-вот отпустят. Хочется от этого просто проснуться, но это не сон, а значит работаем дальше,
– поделился Кацурин.
Команда ресторана / Фото из инстаграма Миши Кацурина
Что произошло с заведением Миши Кацурина?
- 13 июля ресторатор открыл еще одно заведение франшизы "Китайский привет" во Львове. А уже 16 июля он сообщил, что отравился в собственном ресторане. Кроме него, о плохом самочувствии в то время сообщило 11 человек. Миша Кацурин и его команда были на связи с пострадавшими и оплачивали счета за лечение.
- Всего из-за отравления пострадало 119 человек вместе с самим ресторатором. Причиной стал сингапурский чизкейк – именно его ели все те, кто заболел. В составе десерта был яичный крем, где размножается сальмонелла. По результатам проверки у двух поваров обнаружили сальмонеллез, однако неизвестно, были ли они носителями, или просто пострадавшими. Ранее специалисты Госпродпотребслужбы нашли нарушения санитарных норм.
- Теперь команда убрала из меню чизкейк, в заведении обновляют систему пищевой безопасности, меняют поставщика яиц и в дальнейшем будут использовать пастеризованные яичные смеси.