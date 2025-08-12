Укр Рус
12 серпня, 15:02
Стало відомо, на яку суму оштрафували ресторан Міші Кацуріна, де масово отруїлися люди

Марія Примич
Основні тези
  • У липні в ресторані "Китайський Привіт" у Львові сталося масове отруєння людей.
  • Ресторан оштрафували на 48 тисяч гривень за порушення гігієнічних вимог.

У липні у львівському ресторані "Китайський Привіт" масово отруїлися люди. Сьогодні стало відомо, на яку суму оштрафували заклад Міші Кацуріна.

Відповідна інформація з'явилася на фейсбук-сторінці Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, пише Show 24.

Фахівці провели перевірку у ресторані "Китайський Привіт" і виявили, що заклад порушив гігієнічні вимоги до виробництва й обігу харчових продуктів, що встановлені законодавством. 

У результаті перевірки ресторан Міші Кацуріна оштрафували на 48 тисяч гривень

"Китайський Привіт" оштрафували на 48 тисяч гривень / Скриншот з фейсбуку 

Що цьому передувало? 

  • Нагадаємо, що 16 липня, за кілька днів після відкриття, Міша Кацурін повідомив, що він і гості "Китайського Привіту" у Львові отруїлися. Заклад був закритий до з'ясування всіх обставин. 

  • Причиною масового отруєння стала сальмонела. Усі постраждалі їли "Сінгапурський чізкейк".

  • Кацурін повідомив, що в його ресторані отруїлося понад 100 людей

Уже 5 серпня "Китайський Привіт" відновив роботу. 

"За цей час ми імплементували на нашій кухні ISO22000 – світову систему харчової безпеки, яка працює в міжнародних фудмережах, авіаційних кейтерингах і виробництвах. Її мета – усунення харчових небезпек на будь-якому етапі створення страви. Ми завжди дуже відповідально ставилися до всіх систем в наших ресторанах, але це інший рівень", – розповів ресторатор. 