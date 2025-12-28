Объявили имя победителя 16 сезона проекта "МастерШеф"

В субботу, 27 декабря, состоялся финал и суперфинал 16 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Победителем стал кондитер из Винницы Александр Зубко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "МастерШеф". За победу также соревновались Галина Оруджева и Дарья Фатеева.

Поздравляем Александра с победой в 16 сезоне "МастерШеф". Это был невероятный путь, который хоть и закончился, но с этого момента начинается новая большая история! Желаем вдохновения, успеха и еще больше профессиональных побед!,

– говорится в заметке.

Александр Зубко – победитель "МастерШеф" / Фото из инстаграма проекта

В финале проекта Александр, Галина и Дария посетили киевские рестораны: BAO Эктора Хименеса-Браво, Beef, где работает Ольга Мартыновская и CHEF's TABLE, который принадлежит Владимиру Ярославскому, говорится на сайте СТБ.

Судьи провели для финалистов мастер-класс по приготовлению различных блюд. После этого состоялась жеребьевка, по результатам которой каждый из них получил процесс, который нужно было сделать на кухне проекта.

Галина Оруджева – жарка стейка от Ольги Мартыновской

– жарка стейка от Ольги Мартыновской Александр Зубко – приготовление картофельного пюре от Владимира Ярославского

– приготовление картофельного пюре от Владимира Ярославского Дарья Фатеева – монгольский биф в сковороде wok от Эктора Хименеса-Браво.

Финалисты должны были выполнить задание за 1,5 часа. Судьи продегустировали приготовленные блюда и приняли решение. Так, за шаг до суперфинала проект покинула Галина Оруджева.

Александр, Дария и Галина / Фото с сайта СТБ

В суперфинале Александр и Галина должны были придумать концепцию собственного ресторана. Именно в этих заведениях они готовили три блюда – закуску, основное и десерт, и принимали судей. На решающем этапе проекта суперфиналистов поддерживали их родные, близкие, а также участники 16 сезона.

Александр Зубко победил в 16 сезоне "МастерШефа" / Фото с сайта СТБ

Что известно о проекте "МастерШеф"?