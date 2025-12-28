Объявили имя победителя 16 сезона проекта "МастерШеф"
- Победителем 16 сезона "МастерШеф" стал кондитер из Винницы Александр Зубко, который соревновался с Галиной Оруджевой и Дарьей Фатеевой.
- В суперфинале Александр и Галина придумали концепцию собственного ресторана, готовили три блюда и принимали судей.
В субботу, 27 декабря, состоялся финал и суперфинал 16 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Победителем стал кондитер из Винницы Александр Зубко.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "МастерШеф". За победу также соревновались Галина Оруджева и Дарья Фатеева.
Поздравляем Александра с победой в 16 сезоне "МастерШеф". Это был невероятный путь, который хоть и закончился, но с этого момента начинается новая большая история! Желаем вдохновения, успеха и еще больше профессиональных побед!,
– говорится в заметке.
В финале проекта Александр, Галина и Дария посетили киевские рестораны: BAO Эктора Хименеса-Браво, Beef, где работает Ольга Мартыновская и CHEF's TABLE, который принадлежит Владимиру Ярославскому, говорится на сайте СТБ.
Судьи провели для финалистов мастер-класс по приготовлению различных блюд. После этого состоялась жеребьевка, по результатам которой каждый из них получил процесс, который нужно было сделать на кухне проекта.
- Галина Оруджева – жарка стейка от Ольги Мартыновской
- Александр Зубко – приготовление картофельного пюре от Владимира Ярославского
- Дарья Фатеева – монгольский биф в сковороде wok от Эктора Хименеса-Браво.
Финалисты должны были выполнить задание за 1,5 часа. Судьи продегустировали приготовленные блюда и приняли решение. Так, за шаг до суперфинала проект покинула Галина Оруджева.
В суперфинале Александр и Галина должны были придумать концепцию собственного ресторана. Именно в этих заведениях они готовили три блюда – закуску, основное и десерт, и принимали судей. На решающем этапе проекта суперфиналистов поддерживали их родные, близкие, а также участники 16 сезона.
Что известно о проекте "МастерШеф"?
Кулинарное реалити-шоу "МастерШеф" выходит на телеканале СТБ с августа 2011 года. Участники участвуют в конкурсах, во время которых демонстрируют свои кулинарные способности.
В последних сезонах судьями являются Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. Ранее участников также оценивали Николай Тищенко, Анфиса Чехова, Жанна Бадоева, Татьяна Литвинова, Сергей Калинин, Дмитрий Горовенко, Елизавета Глинская, Дмитрий Танкович.