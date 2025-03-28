Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали родителями и показали первое видео с малышом
Американская актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. Звездный отец Machine Gun Kelly показал первые кадры новорожденной крохи.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) стали родителями 27 марта. О рождении первого общего ребенка сообщил рэпер в своем инстаграме, передает Show 24.
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Machine Gun Kelly опубликовал трогательное видео, на котором показал, как держит новорожденную за ручку. Рэпер намекнул, что у пары родилась дочь.
Она наконец-то здесь. Наша маленькая небесная семечка,
– подписал ролик Machine Gun Kelly.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали родителями: видео
Для Меган Фокс это четвертый ребенок – она воспитывает сыновей Нова, Бодхи и Джорни от бывшего мужа. Machine Gun Kelly является отцом дочери Кэсси.
Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly
- После того, как Меган Фокс рассталась со своим мужем, Брайаном Остином Грином, звезда закрутила новый роман. Ее избранником стал рэпер Machine Gun Kelly. О романе пары стало известно в 2020 году.
- В 2023 году Меган Фокс впервые рассказала, что пережила выкидыш.
- 11 ноября 2024 года Меган Фокс объявила о беременности. Но уже через два месяца в СМИ появились слухи об их расставании на фоне возможных измен рэпера. Неизвестно, или пара сейчас вместе.