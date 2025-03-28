Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали родителями и показали первое видео с малышом

Американская актриса Меган Фокс родила четвертого ребенка. Звездный отец Machine Gun Kelly показал первые кадры новорожденной крохи.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly (настоящее имя – Колсон Бейкер) стали родителями 27 марта. О рождении первого общего ребенка сообщил рэпер в своем инстаграме, передает Show 24.

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Machine Gun Kelly опубликовал трогательное видео, на котором показал, как держит новорожденную за ручку. Рэпер намекнул, что у пары родилась дочь.

Она наконец-то здесь. Наша маленькая небесная семечка,

– подписал ролик Machine Gun Kelly.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly стали родителями: видео

Для Меган Фокс это четвертый ребенок – она воспитывает сыновей Нова, Бодхи и Джорни от бывшего мужа. Machine Gun Kelly является отцом дочери Кэсси.

Отношения Меган Фокс и Machine Gun Kelly