Меган Фокс та Machine Gun Kelly (справжнє ім'я – Колсон Бейкер) стали батьками 27 березня. Про народження першої спільної дитини повідомив репер у своєму інстаграмі, передає Show 24.
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Machine Gun Kelly опублікував зворушливе відео, на якому показав, як тримає новонароджену за ручку. Репер натякнув, що у пари народилась донька.
Вона нарешті тут. Наша маленька небесна насінинка,
– підписав ролик Machine Gun Kelly.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly стали батьками: відео
Для Меган Фокс це четверта дитина – вона виховує синів Нова, Бодхі та Джорні від колишнього чоловіка. Machine Gun Kelly є батьком доньки Кессі.
Стосунки Меган Фокс та Machine Gun Kelly
- Після того, як Меган Фокс розлучилась зі своїм чоловіком, Браяном Остіном Гріном, зірка закрутила новий роман. Її обранцем став репер Machine Gun Kelly. Про роман пари стало відомо у 2020 році.
- У 2023 році Меган Фокс вперше розповіла, що пережила викидень.
- 11 листопада 2024 Меган Фокс оголосила про вагітність. Та вже через два місяці у ЗМІ з'явилися чутки про їхнє розставання на тлі ймовірних зрад репера. Невідомо, чи пара зараз разом.