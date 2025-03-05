О принце Гарри, детях и своем сериале: Меган Маркл впервые за долгое время дала откровенное интервью

Меган Маркл недавно вернулась к публичной жизни. Она запремьерила свой сериал на Netflix и дала новое интервью, где рассказала о семье, муже, взлетах и падениях в своей жизни.

Меган Маркл дала интервью изданию People. По случаю выхода на Netflix ее шоу "С любовью, Меган", она рассказала о сериале и многое другое.

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О новом сериале

Меган Маркл отметила, что ее возвращение к творческой деятельности повлияло на отношения с принцем с Гарри.

Мой муж познакомился со мной, когда я еще имела The Tig (бывший блог Меган, – 24 Канал). Я замечаю эту искру в его глазах, когда он видит, что я делаю то, что делала, когда он впервые встретил меня. Это почти как снова пережить медовый месяц. Все именно так, как было в начале, когда он наблюдал за тем, как я писала, редактировала и просто погружалась в детали,

– поделилась Меган.

Меган Маркл вернулась в инстаграм, там у нее уже 2 миллиона подписчиков. Несмотря на это, она не считает себя инфлюенсером.

Жизнь в Монтесито

Меган Маркл рассказала, что в своем районе подружилась с другими мамами. Она ходит на вечеринки, дни рождения и совместные занятия йогой. После обеда Меган и Гарри обедают, разговаривают о своем дне. Это уже стало традицией.



Меган Маркл / Фото People

Арчи и Лили посещают маму на съемочной площадке. Но жена принца Гарри добавила, что сериал не снимался в ее доме.

Я хотела защитить эту безопасную гавань. Мы дружная семья, и я люблю эти моменты – укладывать Лили спать, обедать вместе, проводить время вместе в конце дня. Наша кухня – это место, где мама просто готовит еду для семьи, а с командой в 80 с лишним человек, это очень много людей в вашем доме,

– отметила Меган.

Меган Маркл добавила, что после их переезда в США все кардинально изменилось. Она ожидает того, что будет дальше.

Изменение фамилии

Меган Маркл также сообщила, что в официальных документах теперь значится как Сассекская. Она решила сменить фамилию для объединения всей семьи.