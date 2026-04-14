Меган Маркл и принц Гарри начали тур по Австралии в стильных образах
- Меган Маркл и принц Гарри начали визит в Австралию, посетив Королевскую детскую больницу в Мельбурне.
- В первый день тура они также посетили Австралийский национальный музей искусства ветеранов, где приняли участие в мастер-классе по гончарному делу.
Меган Маркл и принц Гарри начали визит в Австралию. Сначала они посетили Королевскую детскую больницу в Мельбурне.
Об этом сообщает People. В больнице Меган и Гарри встретили сотни пациентов, их семьи и персонал.
Меган Маркл выбрала для визита элегантное темно-синее платье от австралийского дизайнера Карен Джи и туфли на каблуках от Dior. Свой образ она дополнила украшениями, а волосы собрала в хвост.
Принц Гарри надел темный костюм и белую рубашку и обул туфли. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели расслабленно, как и во время своего последнего визита в Австралию почти восемь лет назад.
Меган и Гарри общались с детьми на креслах колесных и их родителями, делали селфи с людьми. 12-летняя пациентка Новали Моррис подарила принцу цветы, а он сказал, чтобы девочка продолжала быть смелой.
В первый день своего тура по Австралии герцог и герцогиня Сассекские также встретились с семьями ветеранов в Австралийском национальном музее искусства ветеранов в Мельбурне. Они приняли участие в мастер-классе по гончарному делу с детьми ветеранов. Гарри сделал однокрылую птицу, а Меган – страуса.
Маркл появилась на публике в свитере без рукавов с высоким воротником от австралийского бренда P Johnson, юбке и бомберы от другого австралийского бренда St. Agni, а также обула туфли от Aquazzura.
Принц посетил музей в оливково-зеленой рубашке с длинными рукавами, темных джинсах прямого кроя, которые подпоясал черным ремнем, и замшевых ботинках.
Как пишет BBC, это первый визит герцога и герцогини Сассекских в Австралию с 2018 года. Супруги провели там около девяти дней в рамках тура всего через несколько месяцев после свадьбы.
Что еще Меган и Гарри будут делать в Австралии?
Принц Гарри должен выступить с речью на саммите InterEdge по вопросам психосоциальной безопасности в Мельбурне. Стоимость билетов на мероприятие колеблется от 1000 до 2400 австралийских долларов. Часть средств передадут благотворительной организации Lifeline.
Официальная программа тура завершится в пятницу вечером матчем по регби в Сиднее. Однако в субботу Меган Маркл проведет "личный разговор" в оздоровительном центре в пятизвездочном отеле на берегу моря.