Меган Маркл и принц Гарри начали тур по Австралии в стильных образах

Меган Маркл и принц Гарри начали визит в Австралию. Сначала они посетили Королевскую детскую больницу в Мельбурне.

Об этом сообщает People. В больнице Меган и Гарри встретили сотни пациентов, их семьи и персонал.

Меган Маркл выбрала для визита элегантное темно-синее платье от австралийского дизайнера Карен Джи и туфли на каблуках от Dior. Свой образ она дополнила украшениями, а волосы собрала в хвост.

Принц Гарри надел темный костюм и белую рубашку и обул туфли. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели расслабленно, как и во время своего последнего визита в Австралию почти восемь лет назад.

Меган и Гарри в детской больнице в Мельбурне / Фото Getty Images

Меган и Гарри общались с детьми на креслах колесных и их родителями, делали селфи с людьми. 12-летняя пациентка Новали Моррис подарила принцу цветы, а он сказал, чтобы девочка продолжала быть смелой.

В первый день своего тура по Австралии герцог и герцогиня Сассекские также встретились с семьями ветеранов в Австралийском национальном музее искусства ветеранов в Мельбурне. Они приняли участие в мастер-классе по гончарному делу с детьми ветеранов. Гарри сделал однокрылую птицу, а Меган – страуса.

Маркл появилась на публике в свитере без рукавов с высоким воротником от австралийского бренда P Johnson, юбке и бомберы от другого австралийского бренда St. Agni, а также обула туфли от Aquazzura.

Принц посетил музей в оливково-зеленой рубашке с длинными рукавами, темных джинсах прямого кроя, которые подпоясал черным ремнем, и замшевых ботинках.

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в музей / Фото Getty Images

Как пишет BBC, это первый визит герцога и герцогини Сассекских в Австралию с 2018 года. Супруги провели там около девяти дней в рамках тура всего через несколько месяцев после свадьбы.

