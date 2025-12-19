Меган Маркл и принц Гарри очаровали редким фото с сыном и дочерью

Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку 2025, показав редкое фото с сыном и дочерью.

Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу герцогини Сассекской.

Семейное фото было сделано на прогулке в живописном саду. Принц Гарри с детьми и женой стоят на небольшом деревянном мостике над ручьем, а вокруг – много зелени. Герцог Сассекский одет в светлую рубашку и синие брюки. На фотографии он обнимает сына Арчи, который имеет похожий look. В то же время Меган Маркл позирует в бежевом платье, наклонившись к дочери Лилибет, которая одета в сине-белое платье.

Веселых праздников! От нашей семьи к вашей,

– написала жена принца Гарри.

Для справки! Сын принца Гарри и Меган Маркл родился 6 мая 2019 года, а их дочь появилась на свет 4 июня 2021 года.

