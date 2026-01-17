Присоединилась к тренду о 2016 году: Меган Маркл показала архивное фото с принцем Гарри

Меган Маркл поделилась редким архивным фото с принцем Гарри. Также она показала новое видео с мужем, которое сняла их дочь Лилибет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Маркл. Она присоединилась к тренду, когда пользователи вспоминают свой 2016 год и делятся фотографиями тех времен в соцсетях.

На черно-белом видео, которое сняла Лилибет, Меган Маркл и принц Гарри танцуют на поле. Они выглядят очень счастливыми.

К сообщению герцогиня Сассекская добавила фотографию с 2016 года. Влюбленные стоят в водоеме, обнимаются и улыбаются. Как пишет People, фотография, вероятно, сделана во время поездки пары в Ботсвану.

Когда 2026 год кажется таким же как 2016. Ты должен был там быть,

– написала Меган Маркл.

Что известно об отношениях Меган Маркл и принца Гарри?