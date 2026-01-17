Присоединилась к тренду о 2016 году: Меган Маркл показала архивное фото с принцем Гарри
- Меган Маркл поделилась редким архивным фото с принцем Гарри и новым видео, снятым их дочерью Лилибет.
- На фото с 2016 года, вероятно, сделанном в Ботсване, пара обнимается и улыбается в водоеме.
Меган Маркл поделилась редким архивным фото с принцем Гарри. Также она показала новое видео с мужем, которое сняла их дочь Лилибет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Маркл. Она присоединилась к тренду, когда пользователи вспоминают свой 2016 год и делятся фотографиями тех времен в соцсетях.
На черно-белом видео, которое сняла Лилибет, Меган Маркл и принц Гарри танцуют на поле. Они выглядят очень счастливыми.
К сообщению герцогиня Сассекская добавила фотографию с 2016 года. Влюбленные стоят в водоеме, обнимаются и улыбаются. Как пишет People, фотография, вероятно, сделана во время поездки пары в Ботсвану.
Когда 2026 год кажется таким же как 2016. Ты должен был там быть,
– написала Меган Маркл.
Что известно об отношениях Меган Маркл и принца Гарри?
Меган Маркл и принц Гарри впервые встретились в начале июля 2016 года на свидании вслепую, которое организовала их общая подруга. В том же году между ними завязались романтические отношения.
Герцогиня Сассекская рассказывала, что около шести месяцев они встречались тайно.
Влюбленные объявили о помолвке 27 ноября 2017 года, а поженились 19 мая 2018 года.
6 мая 2019 года у герцога и герцогини Сассекских родился сын Арчи, а 4 июня 2021 года на свет появилась дочь Лилибет.