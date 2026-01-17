Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Маркл. Вона приєдналася до тренду, коли користувачі згадують свій 2016 рік та діляться фотографіями тих часів у соцмережах.

Теж цікаво Меган Маркл і принц Гаррі зачарували рідкісним фото з сином і донькою

На чорно-білому відео, яке зняла Лілібет, Меган Маркл і принц Гаррі танцюють на полі. Вони виглядають дуже щасливими.

До допису герцогиня Сассекська додала фотографію з 2016 року. Закохані стоять у водоймі, обіймаються та усміхаються. Як пише People, світлина, ймовірно, зроблена під час поїздки пари до Ботсвани.

Коли 2026 рік здається таким самим як 2016. Ти мав там бути,
– написала Меган Маркл.

Що відомо про стосунки Меган Маркл та принца Гаррі?

  • Меган Маркл та принц Гаррі вперше зустрілися на початку липня 2016 року на побаченні наосліп, яке організувала їхня спільна подруга. Того ж року між ними зав'язалися романтичні стосунки.

  • Герцогиня Сассекська розповідала, що близько шести місяців вони зустрічалися таємно.

  • Закохані оголосили про заручини 27 листопада 2017 року, а одружилися 19 травня 2018 року.

  • 6 травня 2019 року у герцога та герцогині Сассекських народився син Арчі, а 4 червня 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет.