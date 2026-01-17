Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Маркл. Вона приєдналася до тренду, коли користувачі згадують свій 2016 рік та діляться фотографіями тих часів у соцмережах.
На чорно-білому відео, яке зняла Лілібет, Меган Маркл і принц Гаррі танцюють на полі. Вони виглядають дуже щасливими.
До допису герцогиня Сассекська додала фотографію з 2016 року. Закохані стоять у водоймі, обіймаються та усміхаються. Як пише People, світлина, ймовірно, зроблена під час поїздки пари до Ботсвани.
Коли 2026 рік здається таким самим як 2016. Ти мав там бути,
– написала Меган Маркл.
Що відомо про стосунки Меган Маркл та принца Гаррі?
Меган Маркл та принц Гаррі вперше зустрілися на початку липня 2016 року на побаченні наосліп, яке організувала їхня спільна подруга. Того ж року між ними зав'язалися романтичні стосунки.
Герцогиня Сассекська розповідала, що близько шести місяців вони зустрічалися таємно.
Закохані оголосили про заручини 27 листопада 2017 року, а одружилися 19 травня 2018 року.
6 травня 2019 року у герцога та герцогині Сассекських народився син Арчі, а 4 червня 2021 року на світ з'явилася донька Лілібет.