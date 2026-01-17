Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Маркл. Вона приєдналася до тренду, коли користувачі згадують свій 2016 рік та діляться фотографіями тих часів у соцмережах.

На чорно-білому відео, яке зняла Лілібет, Меган Маркл і принц Гаррі танцюють на полі. Вони виглядають дуже щасливими.

До допису герцогиня Сассекська додала фотографію з 2016 року. Закохані стоять у водоймі, обіймаються та усміхаються. Як пише People, світлина, ймовірно, зроблена під час поїздки пари до Ботсвани.

Коли 2026 рік здається таким самим як 2016. Ти мав там бути,

– написала Меган Маркл.

