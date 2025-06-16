"Самый лучший папа": Меган Маркл показала редкие архивные кадры принца Гарри с детьми
- Меган Маркл поделилась видео с архивными кадрами принца Гарри с детьми, посвятив его Дню отца.
Ко Дню отца, который в этом году отмечали 15 июня, герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась видео из личного архива. В нем она собрала самые теплые моменты с принцем Гарри и их детьми.
Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Меган Маркл.
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Так, на трогательных кадрах видно, как Гарри держит младенца на руках, играет с сыном и дочерью, учит их кататься на велосипеде, танцует и просто проводит счастливые мгновения рядом.
Лучший. С Днем отца,
– коротко написала под видео Меган.
Что известно о детях принца Гарри
Старший сын Арчи родился 6 мая 2019 года – ему уже 6 лет. Младшая дочь Лилибет появилась на свет 4 июня 2021 года – ей недавно исполнилось 4 года.
Оба имеют рыжие волосы, как у папы. Семья живет в Калифорнии и оберегает частную жизнь детей: лица Арчи и Лили нечасто показывают в публичном пространстве.
Заметим, накануне наша редакция писала, как принц Джордж, Луи и принцесса Шарлотта поздравили с Днем отца принца Уильяма.