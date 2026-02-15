Укр Рус
Королевские семьи Мои вечные валентинки, – Меган Маркл восхитила редким фото принца Гарри с дочерью
15 февраля, 12:00
2

Мои вечные валентинки, – Меган Маркл восхитила редким фото принца Гарри с дочерью

София Хомишин
Основні тези
  • Меган Маркл поделилась фото принца Гарри с дочерью Лилибет в День святого Валентина.
  • Пара имеет двоих детей: Арчи, который родился в мае 2019 года, и Лилибет, которая родилась в июне 2021 года.

В День святого Валентина Меган Маркл поделилась редким и трогательным фото мужа с дочерью.

Фотографию она опубликовала на своей странице в инстаграме.

На фотографии улыбающийся принц Гарри держит на руках маленькую Лилибет, крепко сжимающую в руках красные воздушные шарики.

Эти двое + Арчи = мои вечные валентинки,
– написала Меган Маркл под публикацией.

Для контекста! Арчи – сын супругов Гарри и Меган.

Что известно об отношениях принца Гарри и Меган Маркл и их детей?

  • История отношений пары началась летом 2016 года.
  • Будущих мужа и жену познакомила общая подруга. Гарри обратил внимание на фото Меган в соцсетях и поинтересовался, кто она. Впоследствии в Лондоне им организовали свидание вслепую, которое положило начало их отношениям.
  • В ноябре 2017 года Кенсингтонский дворец сообщил о помолвке пары.
  • Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Торжественная церемония привлекла внимание миллионов зрителей по всему миру и стала одним из самых громких королевских событий последних лет.
  • Вскоре после бракосочетания супруги объявили о беременности герцогини Сассекской. 6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился сын Арчи, а 4 июня 2021 года на свет появилась Лилибет.