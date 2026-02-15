Світлину вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

На фотографії усміхнений принц Гаррі тримає на руках маленьку Лілібет, що міцно стискає в руках червоні повітряні кульки.

Ці двоє + Арчі = мої вічні валентинки,

– написала Меган Маркл під публікацією.

Для контексту! Арчі – син подружжя Гаррі та Меган.

Що відомо про стосунки принца Гаррі та Меган Маркл і їхніх дітей?