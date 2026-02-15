Фотографию она опубликовала на своей странице в инстаграме.
На фотографии улыбающийся принц Гарри держит на руках маленькую Лилибет, крепко сжимающую в руках красные воздушные шарики.
Эти двое + Арчи = мои вечные валентинки,
– написала Меган Маркл под публикацией.
Для контекста! Арчи – сын супругов Гарри и Меган.
Что известно об отношениях принца Гарри и Меган Маркл и их детей?
- История отношений пары началась летом 2016 года.
- Будущих мужа и жену познакомила общая подруга. Гарри обратил внимание на фото Меган в соцсетях и поинтересовался, кто она. Впоследствии в Лондоне им организовали свидание вслепую, которое положило начало их отношениям.
- В ноябре 2017 года Кенсингтонский дворец сообщил о помолвке пары.
- Свадьба состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. Торжественная церемония привлекла внимание миллионов зрителей по всему миру и стала одним из самых громких королевских событий последних лет.
- Вскоре после бракосочетания супруги объявили о беременности герцогини Сассекской. 6 мая 2019 года у Меган и Гарри родился сын Арчи, а 4 июня 2021 года на свет появилась Лилибет.