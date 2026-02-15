Фотографию она опубликовала на своей странице в инстаграме.

На фотографии улыбающийся принц Гарри держит на руках маленькую Лилибет, крепко сжимающую в руках красные воздушные шарики.

Эти двое + Арчи = мои вечные валентинки,

– написала Меган Маркл под публикацией.

Для контекста! Арчи – сын супругов Гарри и Меган.

Что известно об отношениях принца Гарри и Меган Маркл и их детей?