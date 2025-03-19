Меган Маркл замиловала редким фото из юности: как она выглядела
- Меган Маркл поделилась редким фото из юности, которое сначала опубликовала школа Immaculate Hear.
Жена принца Гарри Меган Маркл поделилась редким фото из юности. Интересно, что сначала фотографию на своей странице в инстаграме опубликовала Католическая школа для девушек в Лос-Анджелесе, где она училась.
В школе Immaculate Heart поздравили герцогиню Сасакскую с запуском ее шоу на Netflix "С любовью, Меган". Впоследствии Маркл распространила фотографию в своем инстаграме, пишет Show 24.
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На фото юная Меган Маркл позирует возле статуи Девы Марии, матери Иисуса Христа, и улыбается.
Когда твой дорогой друг из средней/старшей школы присылает тебе что-то из Альма-матер, и это вызывает самую большую улыбку на твоем лице,
– подписала фото жена принца Гарри.
В 2016 году одноклассница Меган Маркл из школы Immaculate Heart рассказала журналу People, что она "была действительно харизматичной, очень трудолюбивой и очень целеустремленной". Герцогиня Сассекская вернулась в школу для эпизода своего подкаста Archetypes, который вышел в эфир в 2022 году.
Напомним, в Международный женский день Меган Маркл поделилась редкими семейными фото в своем инстаграме. На одной из фотографий изображен принц Гарри с их дочерью Лилибет.