"Ты никогда не увидишь Арчи и Лилибет": СМИ обнародовали секретное письмо Меган Маркл отцу

В прессе появились подробности письма, которое, по сообщениям СМИ, Меган Маркл отправила отцу в декабре 2025 года. Герцогиня якобы написала, что знает об обвинениях в его адрес и никогда не позволит ему увидеться с Арчи и Лилибет. Томас Маркл отрицает выдвигаемые в его адрес обвинения.

О содержании письма сообщила газета The Sun. По данным издания, Меган написала отцу, когда он находился в больнице на Филиппинах после ампутации ноги. Это произошло еще до того, как обвинения в хранении незаконных детских материалов получили огласку.

В письме герцогиня, как утверждает издание, сообщила, что ей известно об обвинениях в насилии над несовершеннолетними девочками. Она также якобы отметила, что о них знают правоохранительные органы.

Я знаю, что ты совершал насильственные действия в отношении несовершеннолетних девочек… Ты никогда не увидишь Арчи и Лилибет,

– такой фрагмент письма приводят СМИ.

По информации прессы, Меган предупредила отца, что это ее последнее письмо. Чтобы убедиться в его доставке, она договорилась с персоналом больницы о личной передаче. Как сообщается, Томаса попросили письменно подтвердить получение письма, а сам момент передачи зафиксировали на видео.

Меган Маркл с отцом / фото pinkladiesepping1

После огласки обвинений Меган объяснила в публичном заявлении, что не допускала отца к детям ради их безопасности. Она также выразила сочувствие детям, которые могли пострадать.

Герцогиня рассказала, что ранее получила через британскую полицию письмо с тревожными обвинениями в адрес Томаса. Сначала она назвала 2018 год, однако лондонская полиция уточнила: документ поступил в январе 2019 года. Представитель Сассекских впоследствии признал возможную ошибку в дате и согласился ориентироваться на полицейские записи.

В полиции также сообщили, что передали письмо в офис Гарри и Меган, но не направили изложенные в нем обвинения в другие правоохранительные органы. Сейчас ведомство проверяет, как тогда была обработана эта информация.

Меган отдалилась от отца еще накануне свадьбы с принцем Гарри в 2018 году. Томас не присутствовал на церемонии.

Напомним, сын Томаса Маркла заявил, что нашел среди вещей отца на Филиппинах незаконные фотографии и видео с детьми и обратился в правоохранительные органы. Власти страны подтвердили проведение расследования.