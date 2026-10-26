"Ти ніколи не побачиш Арчі та Лілібет": ЗМІ злили таємний лист Меган Маркл до батька

Про зміст послання повідомило The Sun. За даними видання, Меган написала батькові, коли він перебував у лікарні на Філіппінах після ампутації ноги. Це сталося ще до того, як звинувачення у зберіганні незаконних дитячих матеріалів набули розголосу.

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У листі герцогиня, як стверджує видання, повідомила, що їй відомо про звинувачення в насильстві над неповнолітніми дівчатами. Вона також нібито зазначила, що про них знають правоохоронці.

Я знаю, що ти вчиняв насильницькі дії стосовно неповнолітніх дівчат… Ти ніколи не побачиш Арчі та Лілібет– такий фрагмент листа наводять ЗМІ.

За інформацією преси, Меган попередила батька, що це її останнє послання. Щоб переконатися в його доставленні, вона домовилася з персоналом лікарні про особисте вручення. Як повідомляється, Томаса попросили письмово підтвердити отримання листа, а сам момент передачі зафіксували на відео.

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Меган Маркл з батьком / фото pinkladiesepping1

Після розголосу звинувачень Меган пояснила у публічній заяві, що не допускала батька до дітей заради їхньої безпеки. Вона також висловила співчуття дітям, які могли постраждати.

Герцогиня розповіла, що раніше отримала через британську поліцію лист із тривожними звинуваченнями щодо Томаса. Спочатку вона назвала 2018 рік, однак поліція Лондона уточнила: документ надійшов у січні 2019-го. Представник Сассекських згодом визнав можливу помилку в даті та погодився орієнтуватися на поліцейські записи.

У поліції також повідомили, що передали лист офісу Гаррі та Меган, але не спрямували викладені в ньому звинувачення іншим правоохоронним органам. Тепер відомство перевіряє, як тоді опрацювали цю інформацію.

Меган віддалилася від батька ще напередодні весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Томас не був присутній на церемонії.

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Нагадаємо, син Томаса Маркла заявив, що знайшов серед батькових речей на Філіппінах незаконні фотографії та відео з дітьми та звернувся до правоохоронців. Влада країни підтвердила проведення розслідування.