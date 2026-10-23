Батько Меган Маркл прокоментував звинувачення у зберіганні матеріалів насильства над дітьми

У розмові з виданням The Daily Mail Томас-старший, який зараз відновлюється у реабілітаційній клініці у Флориді після ампутації ноги, категорично відкинув ці закиди. Він запевнив, що ніколи не завантажував подібних файлів, і заявив, що готовий негайно надати всю техніку для криміналістичної експертизи.

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Я шокований, мені боляче, і я дуже засмучений. Я ніколи не міг би зробити те, у чому мене звинувачують. Це повна маячня. Усе це – суцільна брехня. Це огидно. Я гадки не маю, чому Том намагається знищити мене цією брехнею– заявив Маркл.

Чоловік переконаний, що мотивом для наклепу стала помста за гроші. За його словами, влітку він дізнався, що син без дозволу знімав кошти з його банківського рахунку, і повністю заблокував йому виплати.

Я вітаю розслідування, адже я цього не робив. Мені страшно, бо я більше не почуваюся в безпеці. Люди вірять звинуваченням, навіть якщо вони неправдиві. Це найгірше, у чому можна звинуватити людину– сказав Томас-страший.

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На бік батька стала його старша донька Саманта. Вона зазначила, що техніка тривалий час лежала в будинку без нагляду, тому підставити батька міг будь-хто, а брат просто прагне заробити на продажу цієї історії таблоїдам.

Брат уперше озвучив цю брехню через кілька днів після того, як батько припинив давати йому гроші. Роками він використовував тата як джерело постійного заробітку, а коли фінансова підтримка припинилася, вигадав найбільш обурливі звинувачення, щоб заробити на цьому в медіа– сказала старша донька Маркла.

Зауважимо, що Саманта й Томас-молодший народилися в першому шлюбі Томаса-старшого з Розлін Лавлесс. Після розлучення чоловік одружився з Дорією Регланд, яка у 1981 році народила Меган.

Нагадаємо, раніше цей родинний скандал публічно прокоментувала й сама Меган Маркл.