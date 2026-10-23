Сигнал був ще у 2018-му: Меган Маркл відреагувала на звинувачення проти батька, які шокують

Сьогодні в український інфопростір увірвалася новина про те, що батько Меган Маркл Томас Маркл зберігав у себе сотні фотографій з дітьми. Це стало відомо завдяки сину Томаса, який знайшов світлини та відео з неповнолітніми серед батькових речей. Саме він і подзвонив до поліції.

Реклама Adv

популярні відео

На цю новину вже встигла відреагувати Меган Маркл. People взяв у неї коментар щодо звинувачень проти батька. Меган каже, що це її дуже засмутило й вона постійно про це думає.

Я глибоко стривожена новинами, які з'явилися за останню добу, і мої думки зараз із дітьми, які могли постраждати– сказала Маркл.

Цікавий також ще один момент, який згадала Меган. Вона каже, що у 2018 році до неї потрапив лист зі звинуваченнями проти її батька.

У 2018 році до Метрополітен-поліції та Відділу охорони королівської родини й дипломатів було направлено лист. Згодом його передали й мені. У ньому містилися тривожні звинувачення, що шокують, на адресу мого батька, і мене запевнили, що за ними проводиться розслідування– продовжила вона.

Реклама

Батько Меган Маркл зберігав незаконні фото з дітьми / Фото з відкритих джерел

Герцогиня додала, що роки пліток у пресі отримали гірку відповідь, а її рішення дистанціюватися від батька було вимушеним кроком задля безпеки власних дітей. Вона також висловила сподівання, що правоохоронці доведуть справу до кінця й покарають усіх винних.

Я вірила, що правоохоронці так само захистять і інші родини. Хоча масштаби того, що викрито зараз, шокують більше, ніж можна уявити, я щиро сподіваюся на повне правосуддя. Пріоритетом має залишатися безпека невинуватих дітей– підсумувала вона.

Як відомо, Меган Маркл та принц Гаррі повернулися до Великої Британії зі своїми дітьми й налагоджують там заново своє життя. Нещодавно Меган показала захоплення доньки Лілібет.