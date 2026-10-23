Сотні фото з дітьми: батька Меган Маркл підозрюють у зберіганні незаконних матеріалів

За словами Томаса-молодшого, він знайшов матеріали серед речей батька в будинку в Себу на Філіппінах. Йдеться про фотографії та відеозаписи, зокрема на старому телефоні. Про це повідомило видання The Sun.

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Томас Маркл з Меган Маркл / фото з відкритих джерел

Чоловік стверджує, що виявив чотири великі коробки із сотнями, а можливо, й тисячами зображень із дитячою порнографією. Він також заявив про відеозаписи насильства над неповнолітніми та 15-хвилинне відео з оголеними дівчатами на старому телефоні батька.

Окремо Томас-молодший розповів про три фотографії оголених дівчат. Одну з них, за його припущенням, могли зробити в колишньому помешканні батька в Росаріто, Мексика.

Коли я знайшов ці матеріали, то був нажаханий і не мав іншого вибору, окрім як повідомити про батька– заявив Томас-молодший у коментарі The Sun.

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Томас Маркл із сином і старшою донькою у 2023 році / скриншот з відео

За інформацією видання, Томас-молодший звернувся до місцевої поліції. Також 10 липня він нібито повідомив про знахідку на гарячу лінію ФБР, до американського Національного центру з питань зниклих та експлуатованих дітей і поліції штату Пенсильванія.

Син Маркла заявив, що після побаченого більше не хоче підтримувати стосунки з батьком. Раніше він роками допомагав йому та доглядав за ним через проблеми зі здоров'ям, зокрема після інсульту 2022 року.

Я підтримував його, піклувався про нього та допомагав йому роками, але тепер це припиняється. Я більше ніколи не розмовлятиму з батьком, хіба що мене викличуть свідчити проти нього– заявив Томас-молодший.

Томас Маркл з молодою коханою медсестрою / фото з відкритих джерел

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За інсайдерською інформацією, правоохоронці на Філіппінах готуються вилучити ймовірні докази. Видання також повідомляє, що ФБР підтвердило отримання заяви сина Маркла та готується до окремого розслідування.

Водночас поліція Філіппін на момент виходу матеріалу не відповіла на запит PEOPLE щодо підтвердження інформації. Представник Меган Маркл і принца Гаррі не надав коментаря. Відповіді самого Томаса Маркла-старшого на звинувачення сина в публікації немає.

Нагадаємо, стосунки Меган Маркл із батьком зіпсувалися напередодні її весілля з принцом Гаррі у 2018 році. Тоді Томас опинився в центрі скандалу через постановчі фотографії для папараці. Зрештою він не приїхав на церемонію, повідомивши про проблеми зі здоров'ям. Відтоді батько й донька залишаються відчуженими.

Томас Маркл з Меган Маркл / фото з відкритих джерел

А тим часом принц Гаррі вперше пояснив, чому вирішив повернутися з сім'єю до Британії після років у США.