Объявили номинантов на премию Megogo Music Awards 2025

В этом году в состав жюри вошли: Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун, Юлия Ткачук, Макс Нагорняк, Алексей Бондаренко, Нателла Кирс, Илья Коваленко, Игорь Белоус, Алексей Ефименко, Александр Ковальчук и Рома Гений.

Победителей определят по результатам голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства передадут на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".

Открытая номинация "Музыка свободной страны". Артисты, которые в течение года презентовали украиноязычный альбом и не вошли в шортлист, могут подать заявку на участие в премии до 13 ноября.