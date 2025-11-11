Оголосили номінантів на премію Megogo Music Awards 2025
- Музична премія Megogo Music Awards оголосила шортлист артистів 2025 року, голосування триватиме до 30 листопада.
- Номінації охоплюють різні жанри: поп, альтернативний/інді, хіп-хоп, а також нагороди за альбом, мініальбом, кліп та колаборацію року.
Музична премія Megogo Music Awards оголосила список артистів, які увійшли в шортлист 2025 року. Голосування за номінантів стартувало – віддати свій голос можна до 30 листопада.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку премії. До шортлиста увійшли артисти, які отримали найбільшу підтримку журі.
Попартист чи попартистка року
- Brykulets
- Dorofeeva
- Ivan Liulenov
- Jerry Heil
- Kadnay
- Kler
- Kola
- Krylata
- Monatik
- The Maneken
Нова хвиля попмузики
- Annei
- Anstay
- Азіза
- Grisana
- Jase51
- M1shka
- Mayorova
- Nana Solis
- Temstine
- Уляна Шуба
Альтернативний / інді артист чи артистка
- Berliner Doner
- Lucas Bird
- Паліндром
- Oi Fusk
- Phil It
- Shmiska
- Саша Чемеров
- Туча
- Мія Рамарі
- Yuvi
Альтернативний / інді-гурт
- Blooms Corda
- Burned Time Machine
- "ДК Енергетик"
- Hypher Dash
- "Курган & Агрегат"
- Renie Cares
- Sexnesc
- "Скажи щось погане"
- The Unsleeping
- Ziferblat
Нова хвиля: альтернативний / інді-артист чи артистка
- Anna Petrash
- Denoma & Feviane
- Liza Bibikova
- Максим Тощо
- Maria Lui
- Moann
- Околиця
- Sestra Blyznyuchka
- Slukhay Sashu
- Yosyaa
Нова хвиля: альтернативний / інді-гурт
- 19.99
- Ben Obert
- Ellia
- Hliborob
- Leleka i Paporot
- The Soul Delusion
- "Проклятий ***"
- "Гірша версія себе"
- "Пропаща сила"
- "Світанок блакитний"
Хіп-хоп альбом року
- Beshket, "Думки без терміну вживання"
- Datboyjeezo, Jeezoworld
- Distress, "Ралі"
- Diss One, Dissonance
- G Grizzie, Hood Classic 2
- Kissesfromeldar, Selected Works #2
- Lasta, "Хлопці не плачуть"
- Міша Правильний, "Нормальний божевільний"
- Рома Майк, "Таврія демо"
- Stas Azarenko, "Шостка"
Кліп року
- Artistka Chuprynenko, "Дощ"
- Blooms Corda, "Я написав тобі пісню"
- Dakhabrakha, 9 Nedilechok
- Grabar x Yuvi, "Нерухомість & на подобу тобі"
- Latexfauna, Lucerna
- Michelle Andrade, "Маргарита"
- Monatik, "Так вмієш лише ти"
- Oi Fusk, "Скажена собака"
- Саша Чемеров, "Згоривниз"
- The Maneken, "Своє"
Альбом року
- Brykulets, "Лучше чим твій бивший"
- Kadnay, "Квітами на глибині"
- Lucas Bird, Fat Loops and Beats Xl Ultra Producer Edition 3000
- Марія Квітка, Bunht, "Розцвіт"
- Monatik, "Вічно танцююча людина"
- Паліндром, "Машина для трансляції снів"
- The Maneken, Nova Era
- The Unsleeping, "Справжній бедрум панк"
- Юля Юріна, "Краля"
- "Щукариба" & Bunht, "Розкіш-воля"
Мініальбом року
- Darie Lu, "Романтика зникла"
- Lao-D, "Слабкість"
- Liza Bibikova, "Можливо, стала дорослішою"
- Renie Cares, La Princesse Lointaine
- Shmiska, "Мереживо"
- Саша Чемеров, Dymna Sumish
- "Скажи щось погане", "Примари"
- "Світанок блакитний", "Пастельна палітра"
- The Unsleeping, "Пиріжок з любов'ю, злістю"
- Yosyaa, "Кілька фраз"
Колаба року
- Grabar & Yuvi, "ЧТМС"
- Jerry Heil, Monatik & Evgeny Khmara, "Вимолив"
- Krylata & Gorim!, "Зорепад"
- Liza Bibikova & Bah.Roma, "Київ – Нью-Йорк"
- Марія Квітка & Buhnt, "Сама"
- Oi Fusk feat. Yuvi, "На двох"
- Renie Cares & "Структура щастя", "Хіба я собі ворог"
- Renie Cares & Yuvi, "Є Є Є Є Є Є. Є Є Є"
- "Світанок блакитний" feat. Leleka i Paporot, "Прогулянка"
- The Maneken & Nathan Daisy, One-Night Stand
Що відомо про Megogo Music Awards 2025?
Цьогоріч до складу журі увійшли: Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун, Юлія Ткачук, Макс Нагорняк, Олексій Бондаренко, Нателла Кірс, Ілля Коваленко, Ігор Білоус, Олексій Єфименко, Олександр Ковальчук та Рома Геній.
Переможців визначать за результатами голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти передадуть на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".
Відкрита номінація "Музика вільної країни". Артисти, які протягом року презентували україномовний альбом і не увійшли до шортлиста, можуть подати заявку на участь у премії до 13 листопада.
Церемонія нагородження відбудеться 11 грудня у Києві.