Оголосили номінантів на премію Megogo Music Awards 2025

Музична премія Megogo Music Awards оголосила список артистів, які увійшли в шортлист 2025 року. Голосування за номінантів стартувало – віддати свій голос можна до 30 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку премії. До шортлиста увійшли артисти, які отримали найбільшу підтримку журі. Читайте також Що відомо про ансамбль "Кралиця", який заспівав "Я не пʼяна, а просто закохана" Попартист чи попартистка року Brykulets

Dorofeeva

Ivan Liulenov

Jerry Heil

Kadnay

Kler

Kola

Krylata

Monatik

The Maneken Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Нова хвиля попмузики Annei

Anstay

Азіза

Grisana

Jase51

M1shka

Mayorova

Nana Solis

Temstine

Уляна Шуба Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Альтернативний / інді артист чи артистка Berliner Doner

Lucas Bird

Паліндром

Oi Fusk

Phil It

Shmiska

Саша Чемеров

Туча

Мія Рамарі

Yuvi Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Альтернативний / інді-гурт Blooms Corda

Burned Time Machine

"ДК Енергетик"

Hypher Dash

"Курган & Агрегат"

Renie Cares

Sexnesc

"Скажи щось погане"

The Unsleeping

Ziferblat Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Нова хвиля: альтернативний / інді-артист чи артистка Anna Petrash

Denoma & Feviane

Liza Bibikova

Максим Тощо

Maria Lui

Moann

Околиця

Sestra Blyznyuchka

Slukhay Sashu

Yosyaa Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Нова хвиля: альтернативний / інді-гурт 19.99

Ben Obert

Ellia

Hliborob

Leleka i Paporot

The Soul Delusion

"Проклятий ***"

"Гірша версія себе"

"Пропаща сила"

"Світанок блакитний" Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Хіп-хоп альбом року Beshket, "Думки без терміну вживання"

Datboyjeezo, Jeezoworld

Distress, "Ралі"

Diss One, Dissonance

G Grizzie, Hood Classic 2

Kissesfromeldar, Selected Works #2

Lasta, "Хлопці не плачуть"

Міша Правильний, "Нормальний божевільний"

Рома Майк, "Таврія демо"

Stas Azarenko, "Шостка" Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Кліп року Artistka Chuprynenko, "Дощ"

Blooms Corda, "Я написав тобі пісню"

Dakhabrakha, 9 Nedilechok

Grabar x Yuvi, "Нерухомість & на подобу тобі"

Latexfauna, Lucerna

Michelle Andrade, "Маргарита"

Monatik, "Так вмієш лише ти"

Oi Fusk, "Скажена собака"

Саша Чемеров, "Згоривниз"

The Maneken, "Своє" Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Альбом року Brykulets, "Лучше чим твій бивший"

Kadnay, "Квітами на глибині"

Lucas Bird, Fat Loops and Beats Xl Ultra Producer Edition 3000

Марія Квітка, Bunht, "Розцвіт"

Monatik, "Вічно танцююча людина"

Паліндром, "Машина для трансляції снів"

The Maneken, Nova Era

The Unsleeping, "Справжній бедрум панк"

Юля Юріна, "Краля"

"Щукариба" & Bunht, "Розкіш-воля" Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Мініальбом року Darie Lu, "Романтика зникла"

Lao-D, "Слабкість"

Liza Bibikova, "Можливо, стала дорослішою"

Renie Cares, La Princesse Lointaine

Shmiska, "Мереживо"

Саша Чемеров, Dymna Sumish

"Скажи щось погане", "Примари"

"Світанок блакитний", "Пастельна палітра"

The Unsleeping, "Пиріжок з любов'ю, злістю"

Yosyaa, "Кілька фраз" Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Колаба року Grabar & Yuvi, "ЧТМС"

Jerry Heil, Monatik & Evgeny Khmara, "Вимолив"

Krylata & Gorim!, "Зорепад"

Liza Bibikova & Bah.Roma, "Київ – Нью-Йорк"

Марія Квітка & Buhnt, "Сама"

Oi Fusk feat. Yuvi, "На двох"

Renie Cares & "Структура щастя", "Хіба я собі ворог"

Renie Cares & Yuvi, "Є Є Є Є Є Є. Є Є Є"

"Світанок блакитний" feat. Leleka i Paporot, "Прогулянка"

The Maneken & Nathan Daisy, One-Night Stand Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії Що відомо про Megogo Music Awards 2025? Цьогоріч до складу журі увійшли: Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун, Юлія Ткачук, Макс Нагорняк, Олексій Бондаренко, Нателла Кірс, Ілля Коваленко, Ігор Білоус, Олексій Єфименко, Олександр Ковальчук та Рома Геній.

Переможців визначать за результатами голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти передадуть на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".

Відкрита номінація "Музика вільної країни". Артисти, які протягом року презентували україномовний альбом і не увійшли до шортлиста, можуть подати заявку на участь у премії до 13 листопада.

Церемонія нагородження відбудеться 11 грудня у Києві.